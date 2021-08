L’Apple Store de Charleston a fermé après que plus de 20 employés ont été exposés au COVID-19

Avec l’augmentation des cas de COVID-19 aux États-Unis et Apple obligeant ses employés à porter à nouveau des masques en magasin, une nouvelle histoire de Mark Gurman de Bloomberg montre qu’Apple a fermé un magasin après que 20 employés ont été exposés au COVID.

Le seul Apple Store disponible à Charleston, en Caroline du Sud, est désormais fermé après que plus de 20 membres du personnel ont été exposés au COVID-19.

Le site Web du magasin indique qu’il sera fermé jusqu’à la semaine prochaine, avec un panneau sur le devant de l’emplacement alertant également les clients de la fermeture. Les magasins de la taille de l’emplacement de Charleston comptent généralement de 70 à 80 employés, ce qui suggère qu’environ un quart des employés ont été exposés.

Au cours de la pandémie, Apple a ouvert et fermé des magasins au fur et à mesure que des cas de COVID apparaissaient et passaient. À la fin du mois de juin, la société était en mesure d’ouvrir la totalité des 511 Apple Stores dans le monde dans une certaine mesure, bien que beaucoup proposaient toujours des achats en magasin et de la navigation sans rendez-vous.

Selon Michael Steeber de ., 2020 a été un tourbillon de fermetures de magasins, de réouvertures, de nouveaux modèles de service et cycle après cycle de fermeture et de réouverture – jusqu’à quatre fois pour un magasin. Chaque Apple Store avait rouvert au moins une fois le 25 octobre 2020, mais à aucun moment l’ensemble de la flotte n’a été opérationnel. Chaque site aux États-Unis était ouvert simultanément le 1er mars 2021.

Au Brésil, par exemple, avec des cas de COVID en baisse constante, Apple a rouvert ses deux magasins, et il n’y a plus d’obligation de rendez-vous pour acheter dans ses magasins physiques.

Selon le rapport Bloomberg, les magasins de détail Apple à travers les États-Unis ont “raccourci leurs heures d’ouverture, en partie à cause de COVID mais aussi en raison du marché du travail tendu”. Presque tous les 270 magasins de détail aux États-Unis sont ouverts maintenant.

Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter.

