L’Apple Store de Southlake, au Texas, ferme ses portes après l’épidémie de Covid

Un Apple Store à Southlake, au Texas, a fermé à la suite d’une épidémie de Covid parmi le personnel. NBC News a rapporté que les 22 employés avaient été testés positifs.

L’épidémie de Covid entraîne la fermeture de l’Apple Store à Southlake, au Texas

Le point de vente fermera ses portes du mercredi au dimanche. Un responsable aurait dit aux employés que leurs collègues « ont reçu un diagnostic positif et retourneront au travail après 10 jours d’isolement ainsi que 48 heures sans symptômes ».

Cependant, NBC News a également révélé que quatre personnes, des employés actuels et anciens du magasin de Southlake, ont affirmé avoir été appelées par leur directeur et encouragées à venir travailler. Ceci malgré leur malaise à l’époque. De plus, dans deux de ces cas, on a dit au membre du personnel de ne pas venir après avoir répondu à l’enquête Covid-19 qu’Apple oblige les employés à remplir avant d’aller travailler.

Un autre employé dans un autre État du sud aurait également soulevé des préoccupations similaires après avoir travaillé pendant le week-end du Black Friday malgré les symptômes de Covid.

L’entreprise met l’accent sur la santé des clients et du personnel

Un porte-parole d’Apple a souligné l’engagement de l’entreprise envers la santé du personnel et des clients :

Alors que nous continuons à faire face à ces défis permanents, nous restons attachés à une approche globale pour nos équipes qui combine des tests réguliers avec des contrôles de santé quotidiens, le masquage des employés, un nettoyage en profondeur et des congés de maladie payés.

Les Apple Stores du monde entier ont mis en place des mesures pour essayer de protéger à la fois le personnel et les clients de Covid. Mon expérience personnelle a été globalement positive, même si bien sûr les choses peuvent varier différemment selon les sites.