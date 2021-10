L’Apple Store en ligne s’effondre avant l’événement Apple « Unleashed »

La vitrine en ligne d’Apple a baissé avant l’événement « Unleashed » qui aura lieu plus tard dans la journée, où de nouveaux MacBook Pro devraient être annoncés.



Les nouveaux MacBook Pro seront la première refonte majeure des MacBook les plus haut de gamme depuis des années. Dotés du silicium Apple de nouvelle génération, d’un tout nouveau design, d’E/S supplémentaires et d’un écran mini-LED, les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient être très demandés, avec des attentes tout aussi élevées de la part des clients. .

Parallèlement aux nouveaux MacBook Pro, Apple pourrait également annoncer les AirPod de troisième génération, censés présenter un nouveau design mis à jour, une qualité sonore améliorée et utiliser de nouvelles fonctionnalités dans iOS 15, telles que Conversation Boost. Moins probable, Apple pourrait annoncer un plus grand iMac au silicium d’Apple et peut-être même un Mac mini haut de gamme mis à jour.

MacRumors aura une couverture approfondie de l’événement d’Apple, qui débutera à 10h00, heure du Pacifique, y compris un blog en direct sur notre site Web et des tweets via @MacRumorsLive sur Twitter. Pour un aperçu complet de tout ce que nous nous attendons à voir, n’oubliez pas de consulter notre guide complet.

