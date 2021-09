L’Apple Store est en baisse avant les précommandes de l’iPhone 13

in

L’Apple Store est actuellement en baisse avant les précommandes pour iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.

Les clients peuvent commencer à précommander leurs nouveaux téléphones à partir de 5 heures du matin, heure du Pacifique, ou dans environ six heures.

La gamme iPhone 13 est disponible dans les mêmes configurations de taille d’écran que l’iPhone 12, et les prix de départ sont également inchangés. Cependant, Apple a doublé le stockage basé à 128 Go sur les modèles iPhone 13 et iPhone 13 mini les moins chers.

Apple a annoncé la gamme iPhone 13 lors de son événement médiatique mardi. Il a également annoncé un iPad à 329 $ et un iPad mini radicalement repensé. Ces appareils ont été commandés immédiatement après l’événement.

Apple a également annoncé cette semaine l’Apple Watch Series 7, avec un design industriel peaufiné avec des écrans encore plus grands, grâce à des lunettes réduites. Apple n’a pas annoncé de date de sortie ferme pour la série 7, nous ne savons donc pas encore quand elle sera disponible à l’achat. La société a vaguement déclaré qu’elle serait disponible «plus tard cet automne».

