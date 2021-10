L’Apple Store est en panne avant le nouvel événement MacBook Pro plus tard dans la journée

L’Apple Store est en panne avant l’événement médiatique « Unleashed » d’Apple en octobre, qui commence à 10 h 00 PT aujourd’hui.

Nous nous attendons à voir une mise à jour majeure de la gamme MacBook Pro, avec l’arrivée de modèles redessinés de 14 pouces et 16 pouces avec Apple Silicon « M1X » de nouvelle génération. Des AirPods 3 et une mise à jour M1X Mac mini font également l’objet de rumeurs.

L’événement « Unleashed » d’aujourd’hui sera la première fois qu’Apple fera la transition de ses gammes Mac pro vers Apple Silicon, dans son abandon des processeurs Intel énergivores. Il y a environ un an, Apple a lancé le M1 MacBook Air, le M1 MacBook Pro et le M1 Mac mini pour des critiques élogieuses.

Ces produits ont démontré qu’Apple pouvait offrir des performances incroyables associées à une efficacité énergétique de pointe. Tout le monde attend maintenant avec impatience ce qu’Apple peut fournir dans des machines avec des enveloppes thermiques plus grandes, comme le MacBook Pro haut de gamme. La puce «M1X» devrait comporter une conception de processeur à 10 cœurs et un GPU à 16 cœurs, avec une option GPU à 32 cœurs également disponible.

Cependant, le nouveau MacBook Pro est plus qu’une simple mise à niveau des spécifications. On pense qu’une nouvelle conception de châssis externe est à venir, avec des cadres d’écran plus minces et éventuellement une encoche, avec des côtés plats similaires à l’esthétique matérielle de l’iPad Pro, de l’iPhone 12/13 et de l’iMac M1. Les nouveaux MacBook Pro devraient également comporter le retour de ports dédiés pour l’emplacement pour carte HDMI/SD, un connecteur d’alimentation magnétique « MagSafe », et plus encore.

En dehors du monde MacBook Pro, une mise à jour du modèle de base AirPods est répandue, qui comprendra Spatial Audio et des tiges d’écouteurs plus courtes, ressemblant à leurs frères et sœurs AirPods Pro. Un Mac mini haut de gamme est également en préparation, bien qu’il soit moins clair si cela fera partie des annonces d’aujourd’hui. Restez à l’écoute de . pour une couverture complète de l’événement « Unleashed ».

