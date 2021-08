L’Apple Store indien est retardé par COVID-19 après des années d’attente

Le premier Apple Store indien physique, qui devrait ouvrir plus tard cette année, a été retardé en raison de COVID-19, a confirmé la société. Le pays a été très durement touché par la pandémie, avec plus de 30 millions de cas et plus de 400 000 décès.

Apple a déjà dû attendre de nombreuses années pour obtenir le feu vert pour ouvrir son premier magasin de détail, en raison des exigences légales imposées par le gouvernement…

Contexte

L’Inde exigeait à l’origine des entreprises étrangères qu’elles fabriquent au moins 30 % de leurs produits en Inde afin d’ouvrir des magasins en ligne ou des magasins de détail dans le pays. L’Inde espérait attirer des fabricants dans le pays et offrait une combinaison d’incitations et de restrictions pour tenter d’y parvenir.

Apple faisait du lobbying depuis des années pour obtenir une exemption, qui à un moment donné semblait être accordée, mais cela s’est avéré ne pas être le cas.

Apple et d’autres géants de la technologie ont finalement réussi à persuader le gouvernement d’assouplir les règles en promettant de stimuler la fabrication locale.

Cela a vu Apple ouvrir une boutique en ligne dans le pays en septembre de l’année dernière, ce qui a probablement joué un rôle important dans le triplement des ventes de Mac dans le pays.

La société a annoncé qu’elle ouvrirait son premier magasin de détail dans le pays cette année.

L’Apple Store indien retardé

L’Indian Express rapporte que l’ouverture a maintenant été retardée.

Le lancement du premier magasin hors ligne d’Apple en Inde, annoncé pour cette année à Mumbai, est retardé en raison de la pandémie de Covid-19, a confirmé la société […] Alors qu’Apple dispose d’un solide réseau de franchises à travers l’Inde, sa boutique en ligne lancée en septembre dernier a aidé l’entreprise à atteindre les acheteurs au-delà de son réseau de vente au détail. En janvier, lors d’un appel aux résultats après l’annonce des résultats 2020 de l’entreprise, Cook a déclaré qu’Apple avait vendu pour la première fois plus d’un million d’appareils dans le pays.

Les magasins de détail augmenteraient encore les ventes en exposant plus de produits à plus de personnes et en les rendant plus faciles à acheter. Il est probable que le magasin ouvrira désormais l’année prochaine et sera suivi de magasins supplémentaires. Cook a précédemment déclaré que les ventes en Inde étaient encore “assez faibles par rapport à la taille de l’opportunité”.

La production d’iPad devrait commencer en Inde, car Apple profite d’allégements fiscaux qui récompensent les entreprises pour avoir augmenté le nombre de produits qu’elles fabriquent dans le pays.

Photo de Bombay : Sudip Saha/Unsplash

