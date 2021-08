L’Apple Store officiel d’Amazon propose des réductions sur les iPad, les AirPod et les montres Apple

in

Amazon a lancé un Apple Store officiel sur son site le mois dernier, et il y a déjà eu une tonne d’économies sur les produits Apple qui ne bénéficient pas souvent d’une remise. Par exemple, l’iPad Air 4 (2020). C’est un bel appareil avec des spécifications haut de gamme, et cette économie constitue un argument solide pour opter pour l’iPad Air par rapport à son homologue iPad Pro plus cher.

En parlant de produits Apple rarement réduits, l’Apple Watch 6 est également en vente. Bien que la réduction de prix ne soit que de 12%, nous ne nous souvenons pas de la dernière fois que nous avons vu la montre à prix réduit. Donc, si vous attendez un prix moins cher sur le portable haut de gamme d’Apple, cette baisse de prix vaut vraiment la peine d’être envisagée.

Il y a également des économies allant jusqu’à 26% sur les excellents Apple AirPods Pro à gagner, alors faites défiler vers le bas pour voir tous nos points forts triés sur le volet. Et si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, rendez-vous sur l’Apple Store d’Amazon et voyez ce qui est disponible.

iPad Air 4 (2020, 256 Go) | 1 129 AU$ 999 AU $ (économisez 130 AU$)

L’iPad Air 4 est une tablette stellaire, et il est livré avec de nombreuses fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles que sur l’iPad Pro premium. Sa conception tout écran signifie qu’il est presque entièrement sans lunette, avec le puissant chipset A14 Bionic sous le capot (la même puce au cœur de la gamme iPhone 12). Cette remise de 130 AU$ est disponible sur le modèle Wi-Fi de 256 Go dans bleu et gris.Voir l’offre

Apple AirPods Pro | 399 AU $ 295 AU $ (économisez 104 AU$)

Avec 26% de réduction sur les AirPods Pro, nous pensons que cela pourrait être la meilleure offre à sortir de la vente Apple d’Amazon. Ces véritables écouteurs sans fil sont dotés d’une bonne suppression du bruit, et la qualité sonore et l’ajustement sont meilleurs que les AirPod standard (également réduits ci-dessous). Si vous êtes un utilisateur d’iPhone à la recherche d’un nouvel ensemble de “buds”, ceux-ci sauront plaire à coup sûr. Jusqu’à 295 AU $ sur Amazon, vous permettant d’économiser 104 $ AU sur le prix de vente conseillé.Voir l’offre

Apple AirPods (2019) avec étui de chargement | 249 AU $ 188 AU $ (économisez 61 AU$)

Pour un ensemble encore moins cher d’écouteurs compatibles iPhone, vous pouvez opter pour les AirPod de deuxième génération. Ils ont un couplage rapide avec les iPhones et les MacBooks, mais vous manquerez des fonctionnalités telles que la suppression du bruit et l’amélioration de la qualité sonore trouvées sur le modèle Pro ci-dessus, alors réfléchissez à vos besoins avant d’acheter. Maintenant, jusqu’à 188 $ AU sur Amazon, vous faisant économiser 61 $ AU.Voir l’offre

Apple Watch 6 (GPS, 40 mm) | 599 AU $ 528 AU$ (économisez 71 AU $)

Il est assez rare pour nous de voir une remise sur l’Apple Watch 6, donc bien que cette remise de 12% ne vous permette d’économiser que 71 $ AU, nous pensons que cela vaut la peine de le noter. La Watch 6 est la meilleure montre connectée d’Apple à ce jour, et elle ajoute un moniteur d’oxygène sanguin et un électrocardiogramme (ECG) à son répertoire axé sur la santé. Le modèle 40 mm avec GPS est en promotion sur Amazon en le noir, blanche, rouge, marine et rose.Voir l’offre

Apple Watch 6 (GPS, 44 mm) | 649 AU $ 578 AU $ (économisez 71 AU $)

Si vous avez un poignet plus grand ou si vous souhaitez simplement une taille d’affichage légèrement plus grande, vous pouvez opter pour la version 44 mm de l’Apple Watch 6. Elle est réduite de 11%, ce qui vous fera économiser 71 $ AU sur la montre, et bien que cela puisse semble petit, c’est pratiquement du jamais vu. La plupart des couleurs du modèle GPS de 44 mm ont été réduites, y compris le noir, rouge, marine et rose.Voir l’offre