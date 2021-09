L’Apple Store tombe en panne avant l’événement Apple aujourd’hui, l’iPhone 13 et la nouvelle Apple Watch sont attendus

Comme le veut la tradition, l’Apple Store a fermé avant l’événement Apple plus tard dans la journée, suggérant qu’un nouveau matériel est en route. L’événement Apple “California Streamin'” débutera à 10 heures, heure du Pacifique.

Nous allons presque certainement voir Apple dévoiler les nouveaux iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Une nouvelle Apple Watch est également attendue avec une refonte du châssis, très probablement appelée Apple Watch Series 7. De nouveaux AirPod et iPad pourraient également faire leur apparition.

La gamme d’iPhone 13 ressemblera en grande partie à l’iPhone 12 en termes d’apparence extérieure, mais avec une encoche d’affichage plus petite et un module de caméra modifié. Apple proposera les mêmes tailles d’écran – 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces – que l’année dernière.

Les principales caractéristiques des nouveaux iPhones devraient être un affichage à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz pour les modèles Pro et des mises à niveau de l’appareil photo, notamment des objectifs ultra-larges de meilleure qualité et des modes vidéo Portrait cinématiques. L’iPhone 13 sera également doté du dernier système sur puce A15 d’Apple, et sera vendu pour la première fois dans une configuration de stockage de 1 To.

La nouvelle Apple Watch Series 7 représentera la plus grande refonte du boîtier depuis la création de la montre. Apple se rapproche de l’esthétique du design de l’iPad Pro 2018, de l’iPhone 12 et de l’iMac 2021. Il réduit également les cadres d’écran pour agrandir les écrans d’environ 15 à 20 %. La taille globale du boîtier passera respectivement de 40 mm et 44 mm à 41 mm et 45 mm. Apple devrait lancer de nouveaux cadrans de montre qui tirent pleinement parti de la toile de l’écran plus grand.

Les AirPods 3 devraient également sortir aujourd’hui. Représentant seulement la deuxième mise à jour du modèle de base AirPods depuis leur introduction en 2016, les AirPods 3 comporteront des tiges plus courtes similaires à leurs frères et sœurs AirPods Pro. Des améliorations de la durée de vie de la batterie et de l’audio spatial avec prise en charge du suivi de la tête sont également attendues.

Nous avons également vu des rumeurs persistantes selon lesquelles les mises à jour de l’iPad sont imminentes. Une mise à jour du modèle de base d’iPad à 329 $ apportera une refonte mineure avec des lunettes plus fines et un processeur plus rapide, tandis que l’iPad mini bénéficiera d’une mise à jour plus radicale avec un design semblable à celui de l’iPad Air, avec de fines lunettes symétriques, un bouton d’alimentation Touch ID et prise en charge de l’Apple Pencil de deuxième génération. Cependant, on ne sait pas si l’iPad mini sera lancé lors de l’événement aujourd’hui ou lors d’un deuxième événement Apple plus tard dans l’année.

Restez à l’écoute de .. Nous vous apporterons bien sûr une couverture complète de toutes les annonces. Le premier événement produit d’Apple de l’automne débutera à 10 h 00, heure du Pacifique.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :