L’Apple Tower Theatre s’apprête à ouvrir à Los Angeles

Un monument de Los Angeles est prêt à briller à nouveau. Apple lancera bientôt son projet de restauration historique du Tower Theatre dans le quartier des théâtres de Broadway.

➤ L’Apple Tower Theatre deviendra l’un des magasins phares les plus importants d’Apple et le premier Apple Store du centre-ville de Los Angeles. Apple a décoré aujourd’hui le magasin avec des illustrations confirmant une grande ouverture le 24 juin.

➤ En collaboration avec les architectes Foster + Partners, Apple a achevé une restauration complète d’un monument précieux de LA. Le projet a conservé des détails ornés qui célèbrent l’histoire du cinéma du quartier des théâtres de Broadway, insufflant une nouvelle vie à un bâtiment vacant au centre d’un quartier en cours de revitalisation.

➤ Lorsque les événements en personne reprendront, Apple Tower Theatre organisera des sessions gratuites Today at Apple pour la communauté sur le mur vidéo du théâtre, situé sur le site de l’écran de projection d’origine. Apple fait la promotion du magasin avec le slogan « Creativity Rises ».

Si vous assistez au vernissage de l’Apple Tower Theatre, partagez vos photos.

Apple Tower Theatre rappelle la splendeur d’origine du Broadway Theatre District, une partie du centre historique de LA qui abrite encore près de deux douzaines de bâtiments de théâtre actuels et anciens. Ouvert en 1927, le Tower Theatre a été le premier théâtre de Los Angeles construit pour projeter des films avec du son et comprenait des innovations modernes comme la climatisation.

En 2018, Apple a commencé à restaurer le bâtiment vacant, en réparant et en nettoyant son extérieur en carreaux de terre cuite et en préservant les détails originaux de style Renaissance française à l’intérieur. La tour de l’horloge homonyme du théâtre a été réhabilitée et le chapiteau original de 1927 a été recréé avec des détails en métal coulé et des panneaux de lecture fonctionnels.

Le centre-ville de Los Angeles est en pleine transformation et Apple accueillera la communauté créative en pleine croissance avec des sessions gratuites Today at Apple qui célèbrent la créativité dans le cinéma, la photographie, l’art, la musique, etc. La scène de projection originale du Tower Theatre a été réinventée avec un forum et un mur vidéo où les visiteurs peuvent acquérir de nouvelles compétences et s’inspirer des artistes locaux.

Apple a ouvert son premier magasin dans le Grand Los Angeles il y a 20 ans à Glendale Galleria, et Tower Theatre deviendra le premier Apple Store du centre-ville. Apple continue de soutenir la Californie du Sud avec des investissements majeurs dans la production de contenu Apple TV+.

Les Apple Stores fonctionnent avec des mesures de santé et de sécurité accrues. L’occupation du magasin est limitée et les masques sont obligatoires. Si vous souhaitez visiter le jour d’ouverture, assurez-vous d’une session de magasinage lorsque les réservations deviennent disponibles.

Suivez-nous sur Twitter pour les actualités quotidiennes de l’Apple Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :