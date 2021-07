L’Apple TV à 149 $ vaut-elle la peine d’investir?

La nouvelle version d’Apple TV propose quelques améliorations pouvant offrir une meilleure expérience utilisateur, mais des doutes subsistent quant à son prix élevé sur le marché.

(CNNMoney) – La toute nouvelle Apple TV a subi une véritable transformation : elle regorge de nouvelles fonctionnalités, d’une nouvelle télécommande, de nouvelles applications… et d’un nouveau prix plus élevé.

Le dernier décodeur d’Apple coûte 149 $ (199 $ pour le modèle 64 Go à double chambre). C’est plus du double des 69 $ que les clients ont dû débourser pour la dernière version.

Alors, votre argent vaut-il la peine d’être investi?

Jetons un coup d’œil aux caractéristiques de la nouvelle Apple TV et comparons-les à la concurrence.

1. Siri

Maintenant, vous pouvez crier sur votre télévision… et elle vous entendra. C’est une fonctionnalité bien développée – appuyez simplement sur le bouton du micro de votre télécommande et dites à votre téléviseur ce que vous voulez regarder.

Apple TV vous permet de donner des instructions telles que : « Montre-moi des films d’action », « Avance rapide de 7 minutes » ou même « Qu’est-ce qu’elle a dit ? » Avec cette dernière fonctionnalité, Apple TV reviendra pendant quelques secondes et activera les sous-titres.

La capacité de parler à votre téléviseur n’est pas unique à Apple TV. La fonctionnalité est également disponible sur de nombreux téléviseurs intelligents, ainsi que sur Roku 3, Xbox One, PlayStation 4 et Fire TV d’Amazon. Il est même installé en usine sur les télécommandes et le décodeur Xfinity de Comcast.

2. La télécommande tactile

La nouvelle télécommande Apple TV est dotée d’une surface tactile en verre pour que vous puissiez naviguer sur votre Apple TV avec des balayages et des gestes.

Celui-ci se connecte à Apple TV via Bluetooth, vous n’avez donc pas besoin de le pointer directement vers la box (mais vous devez recharger sa batterie tous les trois mois). Cela vous permet de contrôler le volume de votre téléviseur et dispose d’un capteur de mouvement intégré comme celui de la Nintendo Wii, vous pouvez donc jouer à des jeux vidéo et utiliser votre télécommande comme une batte de baseball ou une queue de billard.

Bien que le pavé tactile soit unique à l’Apple TV, de nombreux concurrents, dont Chromecast de Google, Fire TV et de nombreuses applications câblées, vous permettent de rechercher des programmes directement sur votre smartphone. Le tactile est convaincant mais pas nécessairement révolutionnaire.

3. Recherche universelle

L’Apple TV va maintenant rechercher dans plusieurs applications. Ainsi, vous pouvez rechercher un film et il apparaîtra sur votre écran, que ce soit sur Netflix, Hulu, HBO ou n’importe quel autre nombre d’applications … vous n’avez plus besoin de rechercher dans chaque application individuelle.

C’est une fonctionnalité intéressante … mais ce n’est pas unique non plus. Le Roku, par exemple, vous permet de rechercher par titre, acteur ou réalisateur dans toutes vos applications.

4. Applications et système d’exploitation tvOS

La nouvelle Apple TV fonctionnera avec “tvOS”, qui dispose d’un magasin d’applications “externe”. Cela ouvrira le décodeur au contenu, aux applications et aux jeux d’un nouveau tiers.

En réalité, Apple a longtemps résisté à l’ouverture de son décodeur à des entreprises extérieures. Il a proposé de nombreuses chaînes de télévision et services de streaming en ligne, mais il n’a jamais autorisé les jeux, applications et autres contenus d’entreprises extérieures comme le font Roku, Amazon et Google.

5. Promesse pour l’avenir

Apple a répété à plusieurs reprises que la nouvelle Apple TV est “l’une des fondations de l’avenir de la télévision”, ce qui implique, pas si subtilement, que l’appareil est prêt pour que ces réseaux de télévision embêtants entrent dans la compétition. Une grande partie du contenu sur Apple TV et ses concurrents nécessite un abonnement à un câblodistributeur, mais Apple pourrait un jour vendre son propre service d’abonnement qui vous permet de contourner votre câblodistributeur et d’obtenir la télévision directement d’Apple.

C’est là qu’Apple pourrait faire de sérieux dégâts. Il semble être dans une bien meilleure position pour le faire que, disons, Roku, mais les sociétés de contenu ont également montré peu d’intérêt à accepter Apple comme partenaire après avoir vu comment Apple a démantelé le marché de la musique avec iTunes.

Le prix est-il correct ?

Apple TV, qui arrive sur le marché en octobre, coûte nettement plus cher que ses concurrents directs. Roku, le leader de l’industrie, par exemple, commence à 50 $ et monte jusqu’à 100 $. Le Roku3 premium possède à peu près toutes les fonctionnalités annoncées par Apple, jusqu’à la télécommande à détection de mouvement pour les jeux et la recherche vocale. Mais le Roku 3 offre plus de contenu, une compatibilité avec n’importe quel smartphone et ordinateur personnel non Apple, ainsi qu’un port casque sur la télécommande pour une écoute privée.

Les concurrents encore moins chers incluent le Google Chromecast à 35 $ et le Fire Stick d’Amazon à 40 $. Ni l’un ni l’autre n’est aussi puissant qu’Apple TV, mais si ce que vous voulez faire est de diffuser des films et des émissions de télévision en ligne ou de jouer à des jeux vidéo (et avouons-le, c’est probablement tout ce dont vous avez besoin sur votre téléviseur), vous pouvez obtenir beaucoup plus de valeur pour ton argent.

L’Apple TV pourrait être un produit plus accrocheur si Apple commençait à vendre un service de télévision à ses côtés. Jusque-là, votre argent sera peut-être mieux dépensé ailleurs… même sur l’ancien décodeur d’Apple, que vous pouvez toujours obtenir pour un prix relativement bas.