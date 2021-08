L’Apple Watch 6 est en vente pour 324,98 $ sur Amazon – le prix le plus bas jamais enregistré

Si vous cherchez à conclure un accord sur la dernière et la meilleure montre intelligente d’Apple, alors vous avez de la chance. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir l’Apple Watch 6 la plus vendue en vente pour 324,98 $ (était de 399 $) sur Amazon. C’est une remise massive de 74 $ et le prix le plus bas que nous ayons vu pour la smartwatch de 40 mm.

Offre Apple Watch 6

Apple Watch série 6 (40 mm, GPS) : 399,99 $ 324,98 $ sur Amazon

Économisez 74 $ – Vous pouvez obtenir l’Apple Watch 6 la plus vendue en vente pour un prix record de 324,98 $ sur Amazon. La montre intelligente de 40 mm comprend un nouveau processeur S6, une surveillance de l’oxygène dans le sang, une application ECG et un suivi de l’altitude. Veuillez noter que le stock évolue rapidement et que cette offre ne s’applique qu’au modèle de bracelet sport bleu marine et blanc.Voir l’offre

L’Apple Watch 6, riche en fonctionnalités, suit l’activité, les entraînements et les calories et comprend une application de sommeil qui vous aide à établir une routine de coucher régulière pour obtenir une meilleure nuit de sommeil. La série 6 est également dotée de nouvelles fonctionnalités de santé telles que la surveillance de l’oxygène dans le sang et une application ECG qui vous alerte lorsqu’une fréquence cardiaque irrégulière est détectée. La smartwatch étanche vous permet de rester connecté avec la possibilité de prendre des appels et de répondre aux SMS directement depuis votre poignet.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, il s’agit du prix le plus bas que nous ayons jamais vu pour l’Apple Watch 6 et 25 $ de moins que le prix de vente de la semaine dernière. Vous devrez cependant vous dépêcher, le stock évolue rapidement, nous vous recommandons donc de conclure cette offre fantastique maintenant avant qu’il ne soit trop tard.

