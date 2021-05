L’Apple Watch 7 pourrait réaliser le souhait de nombreux diabétiques | La technologie

Les gens de Cupertino penseraient à ajouter un capteur pour le contrôle de la glycémie pour la prochaine Apple Watch, et ce serait un ajout révolutionnaire pour ce que cela signifie.

Nul doute que l’Apple Watch est la meilleure smartwatch du marché, y compris année après année une série de caractéristiques qui la rapprochent de plus en plus de l’environnement sanitaire, facteur qui nous intéresse tous, et dans lequel elle est parfois fortement recommandée. Inversez pour suivre des choses comme le niveau d’oxygène dans le sang ou la surveillance de la fréquence cardiaque.

Apple veut faire un pas en avant avec le lancement de Apple Watch série 7 dans la dernière partie de l’année, et vraisemblablement ils travailleraient sur une nouvelle fonctionnalité liée au contrôle de la glycémie.

Ceci est particulièrement important pour les utilisateurs diabétiques, mais aussi pour ceux qui souhaitent contrôler cet aspect de leur santé.

Les informations, issues d’un rapport du Telegraph, indiquent que cette fonctionnalité serait ajoutée à la prochaine smartwatch de la marque.

Si elle était incluse, ce serait une fonctionnalité très intéressante car les utilisateurs pourraient obtenir leur glycémie avant chaque injection d’insuline. Aujourd’hui, les utilisateurs diabétiques doivent contrôler leur taux de sucre dans le sang et c’est une procédure quelque peu complexe et coûteuse.

Dans ce cas, les utilisateurs doivent prélever du sang pour chaque test, l’appliquer sur une bandelette de test, puis l’insérer dans un glucomètre pour obtenir une lecture.

Si Apple a trouvé la clé et pourrait proposer une fonctionnalité très similaire pour sa prochaine smartwatch, cela pourrait être un pas en avant non seulement pour aider ce groupe, mais aussi pour le reste des utilisateurs qui s’intéressent particulièrement à leur santé.

Ces informations sont liées au fait qu’Apple est le plus gros client de Photonique Rockley qui a développé des capteurs de nouvelle génération au cours des dernières années.

Nous expliquons comment prendre la meilleure décision pour acheter une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Ces capteurs pouvait lire certains signaux du sang d’une personne en projetant une lumière infrarouge à travers la peau à l’arrière d’une montre.

Il ne pouvait être exclu qu’Apple puisse ajouter d’autres capteurs dans les prochaines itérations de sa smartwatch, comme la mesure du taux d’alcool ou de pression artérielle, bien qu’il semble que le contrôle de la glycémie soit la prochaine inclusion.