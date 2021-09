in

L’Apple Watch originale lancée pour la première fois par Apple en 2015 est désormais officiellement considérée comme un produit « vintage », selon Apple. La société a mis à jour aujourd’hui sa liste de produits vintage et obsolètes pour ajouter l’Apple Watch d’origine ainsi que les MacBook Pro Retina 13 pouces et 15 pouces de 2015.

Pour rappel, les produits sont considérés comme vintage lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Les produits sont considérés comme «obsolètes» lorsqu’Apple a cessé de les distribuer à la vente il y a plus de 7 ans.

C’est la première fois qu’une Apple Watch apparaît sur la liste des produits vintage et obsolètes d’Apple.

Dans le passé, les produits Apple d’époque n’étaient plus éligibles aux réparations d’Apple ou des fournisseurs de services agréés Apple. De nos jours, cependant, les réparations sont soumises à la disponibilité des pièces, mais peuvent toujours être possibles. Un produit perd tout service matériel lorsqu’il devient « obsolète », ce qui se produit lorsque Apple a cessé de le distribuer à la vente il y a plus de sept ans, mais les Mac pourraient être éligibles au remplacement de la batterie jusqu’à 10 ans.

Plus tôt cette année, un autre favori des fans est entré dans la catégorie « vintage » lorsqu’Apple a ajouté le MacBook 12 pouces d’origine à sa liste de produits vintage et obsolètes. Les mises à jour ultérieures en 2016 et 2017 ne sont pas encore considérées comme « vintage » par Apple. Apple a complètement abandonné la gamme de MacBook 12 pouces en 2019.

Avez-vous de bons souvenirs de l’Apple Watch d’origine ou des MacBook Pro Retina 13 pouces et 15 pouces ? Faites-nous savoir dans les commentaires.

