L’Apple Watch ECG obtient le feu vert en Chine, disponible pour le test dans watchOS 8 beta 2

La Chine a officiellement approuvé la fonction d’électrocardiogramme (ECG) d’Apple Watch qui est arrivée pour la première fois avec le portable Series 4. Le feu vert réglementaire signifie qu’Apple pourrait lancer la fonctionnalité avec une mise à jour logicielle pour les utilisateurs du pays à tout moment maintenant. Pendant ce temps, ceux qui exécutent la deuxième version bêta du développeur watchOS 8 en Chine peuvent l’essayer maintenant.

Apple a annoncé sa fonction ECG avec Apple Watch Series 4 à l’automne 2018 avec la capacité de déploiement aux États-Unis en décembre 2018. Apple Watch ECG a lentement continué à se déployer dans plus de pays au cours des dernières années avec l’Australie et Le Vietnam le gagne avec watchOS 7.4.

Apple Watch ECG sur la série 4 et les versions ultérieures peut détecter la fibrillation auriculaire (Afib) et s’est avéré suffisamment précis pour avoir sauvé des vies dans de nombreux cas au cours des dernières années.

Repérée par MacRumors, l’Administration nationale des produits médicaux de Chine a révélé que l’Apple Watch ECG avait été approuvé dans le pays cette semaine. Cela donne le feu vert à Apple pour lancer la fonctionnalité à tout moment.

Notamment, les ECG fonctionnent pour les utilisateurs d’Apple Watch en Chine (via ITHome) qui exécutent watchOS 8 beta 2. On ne sait pas si Apple attendra cet automne pour apporter la fonctionnalité en Chine ou si cela arrivera plus tôt.

Les électrocardiogrammes fonctionnent dans watchOS via l’application ECG dédiée sur Apple Watch. Pour configurer la fonction pour la première fois, vous devez généralement ouvrir l’application Apple Watch sur iPhone, choisissez Ma montre > Cœur > et appuyez sur l’option de configuration ECG.

