L’Apple Watch mesurera la fièvre et la glycémie, pour contrôler le diabète | La technologie

Apple continue de travailler sur de nouveaux types de capteurs qui enregistrent certaines des affections les plus courantes. Votre prochain objectif est de mesurer votre fièvre et votre glycémie.

Ce n’est un secret pour personne que lorsqu’Apple a annoncé son Apple Watch, il y a quelques années, son objectif principal n’était pas d’étendre les fonctionnalités du mobile, mais entrer dans le domaine de la santé.

Apple a toujours vu le montre Apple Quoi un appareil pour surveiller la santé et le bien-être, et c’est ce sur quoi il travaille pour les modèles que nous verrons dans les années à venir.

Tous les experts supposent que l’Apple Watch Series 7 que nous verrons cette année, n’intégrera pas de bonnes nouvelles. On s’attend à ce qu’il ait un meilleur écran, avec une épaisseur plus fine et une nouvelle technique de lamination qui pourrait réduire la distance entre l’écran et le capot avant. Il intégrera également la bande ultra large, avec une consommation moindre et sans conflits au sein de la bande.

Un rapport publié aujourd’hui par Bloomberg révèle qu’Apple n’a pas chômé.

Son objectif est que le modèle 2022, qui devrait être le Apple Watch série 8, incorporer une jauge de température, qui permettrait de détecter si l’utilisateur a de la fièvre.

Et bien que cela ait été prévu pour cette année, la pandémie a peut-être été la cause de sa montre robuste, qui, en interne dans l’entreprise, appelle l’horloge aventureux ou alors explorateur, être reporté à 2022, tel que rapporté par Bloomberg.

L’un des objectifs les plus ambitieux d’Apple est ajouter un lecteur de glycémie à votre Apple Watch, cela permettrait surveiller et gérer le diabète à ceux qui souffrent de cette maladie.

La grande innovation est qu’Apple utiliserait un capteur capable de mesurer certains changements dans le sang pas besoin de piquer avec une aiguille.

Mais le rapport Bloomberg indique clairement que ça peut encore prendre “plusieurs années“car il s’agit d’une mesure extrêmement complexe et elle doit également être effectuée avec précision. C’est bien plus important que de compter quelques pas…

L’un des problèmes auxquels Apple doit faire face est le peu d’espace disponible à l’intérieur de l’Apple Watch. Vous ne pouvez pas simplement ajouter et ajouter des capteurs. Il faut trouver un endroit, et il n’est même pas exclu que, dans les années à venir, certains capteurs doivent être mis au rebut pour en inclure de nouveaux.