L’Apple Watch ne surveille pas seulement votre entraînement, elle peut également vous sauver la vie | La technologie

Une nouvelle étude a révélé que la précision des capteurs Apple Watch peut différencier plusieurs types d’arythmies, ce qui pourrait servir de diagnostic précoce pour éviter de plus grandes maladies.

Depuis que les premiers bracelets de surveillance sont entrés dans nos vies, en 2010, les appareils portables se sont améliorés au fil du temps. À tel point qu’ils ont cessé d’être un simple accessoire pendant longtemps.

Actuellement, les montres connectées les plus avancées (comme la Watch Series 7) donnent déjà rapports sur le sommeil, la fréquence cardiaque, le stress, l’oxygène dans le sang et bien plus encore. Toutes ces questions, malgré des informations apparemment inutiles, peuvent être essentielles pour de nombreuses personnes.

Les personnes souffrant de problèmes cardiaques, les personnes à faible capacité pulmonaire, nos personnes âgées ou, directement, la population immunodéprimée. Connaître nos signes vitaux et tous leurs paramètres n’est pas un caprice en de nombreuses occasions.

Et cela a été démontré par une nouvelle étude commandée par Apple, dans laquelle il est extrait que Les montres Apple peuvent détecter une plus grande variété d’arythmies qu’on ne le pensait à l’origine.

L’Apple Watch Series 4 a introduit l’électrocardiogramme (ECG) qui permet aux utilisateurs de surveiller leur cœur pour détecter un pouls irrégulier et c’est grâce à ce capteur que la montre peut détecter ces changements du rythme cardiaque.

L’étude, publiée dans l’American Heart Association Journal, indique que L’algorithme de détection des impulsions irrégulières d’Apple Watch a une valeur prédictive positive de 0,84 pour l’identification de la fibrillation auriculaire.

Les chercheurs ont examiné les participants à l’Apple Heart Study qui avaient reçu un patch médical ECG après que les montres Apple aient signalé un pouls irrégulier.

Au total, 450 patchs du groupe de plus de 419 000 participants ont été analysés de l’étude Apple Heart. Du groupe, aucune fibrillation auriculaire n’a été détectée dans 297 patchs ECG, représentant les deux tiers des échantillons.

Mais ils étaient enregistrés arythmies non fibrillaires, à l’exclusion des tachycardies supraventriculaires, dans 119 patchs qui n’incluaient pas de lecture de la fibrillation auriculaire. De plus, 76 participants ont signalé des diagnostics ultérieurs de fibrillation auriculaire.

Pour les participants qui ont reçu une notification de pouls irrégulier sur leur Apple Watch mais aucune fibrillation auriculaire n’a été observée sur le patch ECG, Des arythmies auriculaires et ventriculaires ont été détectées dans environ 40 % des cas.

Ainsi, les équipes médicales d’Apple ont découvert que leurs montres pouvaient détecter plus de types d’arythmies qu’on ne le croyait initialement, et ouvrent la porte à l’optimisation des processus de détection et de diagnostic, ce qui peut être différentiel chez les patients les plus graves.