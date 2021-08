L’Apple Watch sauve la vie de cet homme victime d’une chute brutale | La technologie

Cette fonctionnalité Apple Watch vient de sauver la vie d’un homme dans un hôpital.

Les montres connectées ont une multitude de fonctions qui protègent notre santé, mais surtout que nous utilisons à des fins sportives, mais certains appareils en particulier sont également capables de nous sauver directement la vie, et la montre connectée d’Apple l’a déjà fait à l’occasion.

Maintenant, un homme de Long Island a expliqué comment son Apple Watch vous a sauvé la vie après une grave chute. Selon les rapports d’ABC, le mois dernier, un homme de 25 ans, Brandon Schneider, s’est rendu à l’hôpital après avoir souffert de graves douleurs abdominales pendant des jours.

Jusqu’à présent, tout était normal, mais à ce moment-là, alors qu’il attendait d’être soigné, il est allé un instant aux toilettes de l’hôpital et au bout de quelques minutes, il a soudainement perdu connaissance. «Je me souviens de m’être lavé les mains et d’avoir pensé que quelque chose allait m’arriver. Je ne me souviens pas être tombé au sol, m’être cogné la tête ou quoi que ce soit des événements qui ont suivi », explique-t-il.

Ce qu’il ne savait pas, c’est que son Apple Watch, qui l’avait accompagné durant toutes ces dernières années, a détecté sa chute soudaine et a alerté son père qu’il était proche, à l’hôpital.

L’Apple Watch a une fonction qui, lors de la détection d’une forte chute, si l’utilisateur ne répond pas dans les 45 secondes, le contact d’urgence enregistré est alerté.

La montre lui a sauvé la vie, car les médecins ont révélé plus tard que la chute avait causé une fracture du crâne et des ecchymoses mettant la vie en danger, ce qui a conduit à une chirurgie cérébrale d’urgence. Si l’Apple Watch n’avait pas alerté son père, l’utilisateur aurait subi des dommages irréversibles voire la mort.

A partir de l’Apple Watch Series 4, l’appareil, s’il détecte que l’utilisateur a subi une lourde chute et que la personne ne répond pas dans les 45 secondes, la montre envoie un message à un contact favori et appelle en même temps les secours.