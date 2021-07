L’Apple Watch SE, en vente à 299 euros sur Amazon en version 44mm, et avec la livraison gratuite | La technologie

in

Si vous voulez une Apple Watch mais que la Série 6 semble trop chère, le modèle SE coûte bien moins de 300 euros maintenant qu’Amazon a baissé son prix.

Quand Apple a mis en vente sa nouvelle génération de montres connectées, il l’a fait avec une nouveauté importante : en plus de la Série 6, cette fois le lancement s’est accompagné d’un modèle un peu moins cher, la SE, une première.

Son prix d’origine commençait à 339 euros pour l’Apple Watch SE de 44 mm, la plus grande des deux.. Au lieu de cela, peu à peu, plusieurs offres sont apparues, dont une disponible dès maintenant sur Amazon Espagne, qui vend ce même modèle pour seulement 299 euros.

Il est recommandé aux personnes ayant des poignets un peu plus épais, pour un confort absolu, car les avantages des deux éditions sont exactement les mêmes.

Il s’agit de la montre connectée à bas prix tant attendue d’Apple. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un GPS. De plus, il dispose également de Siri et du détecteur de chute.

Un avantage de cette offre dans l’Apple Watch SE d’Amazon est que pendant le processus d’achat, vous pouvez contracter Apple Care, l’assurance que la marque elle-même offre contre les accidents.

Il dispose d’un écran OLED, d’un capteur de fréquence cardiaque et d’une alerte de bruit excessif, entre autres fonctionnalités qu’il clone directement de son aînée, l’Apple Watch Series 6, qui est bien plus chère.

Elle mesure également le VO2 Max, idéal pour connaître en détail sa capacité aérobie lors de l’exercice, et cette smartwatch est considérée comme l’une des meilleures montres de sport du moment, avec GPS et des dizaines d’activités physiques très précisément quantifiables.

