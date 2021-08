L’Apple Watch SE est moins chère que jamais : son prix tombe à 269 € dans une offre sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous attendiez l’occasion idéale d’acheter une Apple Watch, c’est peut-être le moment. Le modèle 40 mm de la SE est réduit sur Amazon à son prix le plus bas jamais enregistré.

Depuis qu’Apple a introduit le nouveau Apple Watch SE, cette montre s’est positionnée comme l’option parfaite à faible coût pour ceux qui manquent le budget de la série 6, et c’est que dès le départ il arrivait déjà pour moins de 300 euros, du moins dans la version 40mm.

Désormais ce prix est plus bas si possible : il coûte 269 euros en blanc sur Amazon, ainsi qu’en rose, les deux modèles qui ont été abaissés par ce magasin à leur prix minimum à ce jour.

Il s’agit de la montre connectée à bas prix tant attendue d’Apple. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque et d’un GPS. De plus, il dispose également de Siri et du détecteur de chute.

Pour les performances et les fonctionnalités, elle n’a rien à envier à une autre montre, et c’est a GPS, une autonomie de 2-3 jours et un écran identique à celui de son grand frère à l’exception de l’absence de l’écran toujours allumé, en plus de watchOS avec accès à absolument toutes les applications.

Il n’a bien sûr pas de fonction d’électrocardiogramme ni de mesure de l’oxygène dans le sang, deux des caractéristiques différentielles de l’Apple Watch Series 6, bien qu’elle détecte les chutes. Il est disponible en version Cellulaire avec une connexion internet, bien qu’il soit beaucoup plus cher.

Comme son nom l’indique, l’Apple Watch SE est une version “allégée” du produit phare de la marque, quelque chose comme une série 3 renouvelée et renouvelée avec une meilleure autonomie de la batterie et des mises à jour watchOS à long terme.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’achat d’une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

Comme cela arrive généralement dans les commandes de 29 euros ou plus vers Amazon, Vous n’aurez pas à payer de frais de port ou d’expédition, que vous soyez ou non un utilisateur du programme Prime. Si vous aussi, c’est encore mieux, puisque votre achat arrivera beaucoup plus rapidement.

Si vous êtes pressé de sortir votre toute nouvelle montre connectée, il est préférable d’en profiter pour vous inscrire au mois d’essai gratuit de Prime, sans engagement de rester.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.