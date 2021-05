L’Apple Watch Series 3 est devenue un éléphant blanc pour Apple

L’Apple Watch Series 3 devient un problème pour Apple. La mise à jour de la smartwatch devient de plus en plus compliquée, mais en même temps, avoir une option Watch à 199 $ est une affaire incroyable pour une marque comme Apple. Alors, que devrait faire l’entreprise à propos de l’Apple Watch Series 3 ?

Il y a quelques semaines, Filipe Espósito de . a déclaré qu’Apple devrait interrompre l’Apple Watch Series 3 2017, car il est devenu «presque impossible d’installer les mises à jour watchOS sur la série 3 sans avoir à restaurer l’ensemble de l’appareil au préalable. Et il a raison.

Il souligne également que la série 3 est également devenue un problème pour les développeurs :

En plus de ne pas offrir l’expérience attendue par les utilisateurs, la série 3 dérange également certains développeurs qui sont obligés de prendre en charge l’ancien facteur de forme d’affichage dans leurs applications, même s’ils ne fonctionnent plus assez bien en termes de performances sur la série 3. Si le produit peut à peine mis à jour sans compter sur des astuces et des paramètres avancés, pourquoi Apple le vend-il encore ?

Et avec la question de Filipe, je vais essayer de répondre pourquoi avoir l’Apple Watch Series 3 est toujours une bonne affaire pour Apple, mais pas pour les nouveaux clients.

Que pourrait faire Apple à propos de l’Apple Watch Series 3?

L’Apple Watch Series 3 a presque 4 ans mais elle a toujours l’air bien pour le client moyen. C’est relativement bon marché et pour ceux qui ne se soucient pas de toutes les choses sophistiquées que l’Apple Watch Series 6 est capable de faire, c’est presque une bonne affaire pour 199 $.

Le plus gros problème est qu’Apple ne propose que le modèle avec 8 Go de stockage. Si le client achète – ou possède déjà – l’Apple Watch Series 3 avec Cellular, il n’aura aucun problème à utiliser la montre, car elle dispose de 16 Go de stockage, plus que suffisant pour mettre à jour la smartwatch.

Donc, si vous possédez la version cellulaire de la série 3, vous vous attendez probablement à ce qu’Apple lui donne au moins une autre année de mise à jour logicielle avec watchOS 8. Dans le même temps, si vous possédez – ou envisagez d’acheter – une série 3 chez Apple en ce moment, vous serez vraiment frustré de devoir restaurer votre toute nouvelle montre juste pour la mettre à jour tous les deux mois. C’est pourquoi nous ne pouvons recommander à personne d’acheter l’Apple Watch Series 3 pour le moment.

La meilleure chose qu’Apple puisse faire maintenant est d’arrêter l’Apple Watch Series 3, de lui donner une autre année de mises à jour de watchOS et de baisser les prix de l’Apple Watch SE d’environ 10 %. Ce serait suffisant pour vendre une montre incroyable pour 250 $, seulement 50 $ de plus que la série 3 obsolète.

Ce serait une situation gagnant-gagnant pour les utilisateurs et Apple. Il existe également un précédent depuis qu’Apple a baissé les prix de l’Apple Watch d’origine avant d’annoncer la série 2. Une autre chose que la société pourrait faire, en plus de faire savoir aux utilisateurs qu’ils doivent restaurer leur série 3 pour la mettre à jour, est d’offrir une mise à jour logicielle qui nécessite moins de stockage. Nous savons tous que la série 3 ne peut pas gérer plusieurs complications, alors pourquoi ne pas simplement proposer une mise à jour avec quelques fonctionnalités à l’intérieur ?

Conclusion : l’Apple Watch SE est la prochaine grosse affaire

Comme nous ne sommes qu’à quelques jours de la WWDC 2021, Apple pourrait annoncer très bientôt ce qu’il compte faire à propos de l’Apple Watch Series 3. Une chose est sûre, c’est que si Apple garde le silence, cela pourrait être pire pour l’entreprise. L’Apple Watch Series 3 a apporté d’excellents ajouts à la montre, mais son manque de stockage devient maintenant un problème plus important que de simplement l’avoir pour les clients qui souhaitent essayer une Apple Watch pour la première fois.

Avec moins de 100 $ de différence entre cette montre et une Apple Watch SE beaucoup plus rapide et performante, cela devrait être l’objectif de l’entreprise en ce moment. Que pensez-vous qu’Apple devrait faire à propos de l’Apple Watch Series 3 ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :