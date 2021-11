L’Apple Watch Series 6 bénéficie de remises pour le Black Friday à partir de 320 $

Le Black Friday est enfin là ! Bien que vous trouviez toutes les offres tout au long de la semaine, vous trouverez aujourd’hui trois réductions notables qui méritent d’être soulignées par rapport aux autres. Tout d’abord, Apple Watch Series 6 voit une vente de liquidation de 320 $ aux côtés du HomePod mini de 80 $. Sans oublier une vaste sélection d’accessoires pour iPhone Anker de 12 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

L’Apple Watch Series 6 voit l’autorisation du Black Friday

Pour célébrer le Black Friday, Woot a lancé une nouvelle vente Apple reconditionnée d’une journée. Parmi une sélection d’Apple Watch et d’iPhones, notre premier choix est l’Apple Watch Series 6 44 mm GPS à 350 $ dans une variété de styles. En baisse de 429 $, vous envisagez des économies de 79 $ en plus du meilleur prix que nous ayons vu depuis qu’Apple a publié le successeur de la série 7 plus tôt cet automne. Il existe également des styles de 40 mm de 320 $ également.

Aller avec l’Apple Watch Series 6 ne signifie pas que vous allez trop sacrifier. Outre les principales améliorations d’un boîtier rafraîchi et d’un écran plus grand, les séries 6 et 7 partagent le même processeur ainsi qu’une gamme correspondante d’oxygène sanguin, de fréquence cardiaque et d’autres capteurs de condition physique. Les deux exécutent également watchOS 8 ! Donc, pour ceux qui n’ont pas besoin des dernières et des meilleures ou qui ne veulent pas attendre, payer plus d’argent pour la série 7, aller avec l’Apple Watch série 6 offre de nombreuses économies en attendant.

Vente Hyper Black Friday

Hyper, bien connu pour ses concentrateurs et chargeurs USB-C centrés sur Apple, organise sa grande vente Black Friday avec 30% de réduction sur tout le site (certaines exclusions s’appliquent), y compris de nouveaux produits comme l’adaptateur HDMI Dual 4K pour MacBook M1 le VIPER 10-in -2 Hub USB-C Dual HDMI Display qui fonctionne avec tous les MacBook précédents et nouveaux de 2016 à 2021.

60% de réduction – Concentrateur USB-C HyperDrive Ultimate 11-en-1 (habituel 129,99 $ / Maintenant 49,99 $)

50% DE RÉDUCTION – Concentrateur d’alimentation USB-C HyperDriv60W pour Nintendo Switch, iPad, MacBook (habituel 99,99 $ / Maintenant 49,99 $)

40% de réduction – Support de charge magnétique sans fil HyperJuice (habituel 49,99 $ / Maintenant 29,99 $)

50% DE RÉDUCTION – HyperJuice 18W Lightning + Batterie USB-C pour iPhone et appareils USB-C

10 000 mAh (Maintenant 29,99 $) et 15 000 mAh (Maintenant 39,99 $)

60% de réduction – Produits de stérilisation à LED UV-C

Boîte de stérilisation UV-C 40X LED (habituel 299,99 $ / Maintenant 129,99 $)

Baguette de stérilisation à LED UV-C 20X (habituel 139,99 $ / Maintenant 49,99 $)

Vos mini remises Black Friday HomePod sont arrivées

Divers détaillants proposent désormais l’Apple HomePod mini à partir de 80 $L’offre d’aujourd’hui représente certaines des économies les plus notables de la saison des vacances par rapport au prix habituel de 99 $ et offre une chance rare et globale d’économiser sur le haut-parleur.

HomePod mini offre un moyen compact d’apporter Siri, Apple Music et le contrôle de la maison intelligente à votre espace dans un design familier enveloppé de tissu. Outre les coloris blancs ou noirs, il y a un pavé tactile en haut pour régler la lecture audio ainsi que le transfert rapide de la musique, grâce à l’inclusion de la nouvelle puce U1 d’Apple. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Simply Mac – jusqu’à 350 $ de réduction sur les Mac + 50 % de réduction sur HomePod mini, plus

La vente Simply Mac Black Friday est lancée, offrant jusqu’à 50 % d’économies sur toute une gamme de produits et d’accessoires Apple – avec des scooters Segway pour enfants et adultes en plus ! Si vous recherchez un nouveau MacBook, la société vous permet non seulement d’économiser de l’argent sur les modèles bas de gamme et haut de gamme, mais elle propose également un HomePod mini à moitié prix avec tout achat de Mac.

MacBook Air 13 pouces 879,99 $ (Reg $ 999) MacBook Pro 13 pouces 1149 $ (Reg $1 299) MacBook Pro 14″ 1799 $ (Rég. 1 999 $) MacBook Pro 16 pouces 2199 $ (Rég 2 499 $) iMac 24 pouces 1149 $ (Reg $1 299) iMac 27″ 1599 $ (Reg $1,799)

Économisez gros sur les accessoires Anker pour iPhone

C’est officiellement le Black Friday, et une toute nouvelle gamme d’offres Anker vient d’être mise en ligne via sa vitrine officielle Amazon. Alors que la semaine a commencé avec une vaste sélection de remises, les économies ont maintenant afflué avec encore plus de démarques sur les dernières versions d’Anker à partir de 12 $. À peu près aussi remarquable que cela puisse paraître, notre premier choix parmi les nouvelles offres a la station de charge Anker MagGo 2 en 1 qui vient de sortir en vente pour 64 $. En baisse par rapport à 80 $, il s’agit de la toute première baisse de prix depuis ses débuts le mois dernier.

Arrivant dans l’une des quatre couleurs différentes, la nouvelle station de charge Anker MagGo arrive avec un design 2 en 1 qui peut recharger votre iPhone 12 ou 13 avec un tampon MagSafe de 7,5 W. Sa conception pliable unique peut être inclinée vers le haut pour révéler également un coussinet secondaire de 5 W pour les AirPods et autres écouteurs. Plongez dans notre revue Testé avec 9to5Toys pour un examen plus approfondi.

Autre offre notable, la banque d’alimentation Anker MagSafe 5K est tombée à 31,99 $. En baisse de 55 $, vous bénéficiez de l’une des premières remises notables et d’un nouveau plus bas historique à 42% de réduction. Offrant la compatibilité MagSafe avec les derniers iPhone 13 et iPhone 12, vous recherchez une banque d’alimentation portable qui peut s’enclencher magnétiquement à l’arrière de votre appareil. Il contient une batterie interne de 5 000 mAh et peut être rechargé via USB-C. Plongez dans notre examen pratique.

Offres Roborock jusqu’à 42% de réduction

Ce Black Friday, vous n’avez pas à casser votre budget pour obtenir un excellent aspirateur robot et vadrouille pour garder vos sols propres toute l’année. Pour un temps limité, Roborock offre autant que 42% de réduction ses meilleurs aspirateurs, avec des options parfaites pour tous les budgets et tous les foyers.

Robot aspirateur laveur Roborock S7+ avec vidange automatique 720 $ (Rég. 950 $) Robot aspirateur laveur Roborock S7 455 $ (Rég. 650 $) Robot aspirateur LiDAR Roborock S4 MAX 280 $ (Rég. 430 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock E4 220 $ (Rég. 380 $) Robot aspirateur et vadrouille Roborock S6 Pure 360 $ (Rég. 600 $) Robot aspirateur Roborock S6 MaxV 460 $ (Rég. 750 $) Aspirateur-balai sans fil Roborock H7 360 $ (Rég. 500 $) Robot aspirateur laveur S5 MAX 380 $ (Rég. 550 $)

Les meilleures offres d’échange

Les meilleures offres d'échange

