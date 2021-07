L’Apple Watch Series 6, en promo avec 60 euros de remise sur Amazon | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Voulez-vous l’Apple Watch ? Si la réponse est oui, profitez de cette offre d’Amazon : l’Apple Watch Series 6 est en promo avec une remise de 60 euros.

L’Apple Watch Series 6 est la montre connectée la plus convoitée par les utilisateurs en ce moment, et vous avez maintenant une excellente occasion de l’obtenir à un prix inférieur à celui d’habitude.

Amazon l’a encore déclassé, donc il est temps d’acheter l’Apple Watch Series 6 la moins chère : elle bénéficie d’une remise de 60 euros et vous l’obtenez pour 399 euros. Il s’agit de l’un des prix les plus bas de tous les temps, il vous sera donc difficile de le trouver moins cher à court terme.

Plus précisément, le modèle qui est abaissé est le 44mm Apple Watch Série 6, celui avec la plus grosse boîte et qui a un prix plus élevé dans l’Apple Store.

Apple Watch Series 6 est la dernière version de la montre intelligente d’Apple. Il est livré avec un moniteur d’oxygène dans le sang, un nouveau processeur basé sur l’A13 de l’iPhone 11 et de nouvelles couleurs.

Le modèle avec la remise appliquée est disponible en deux finitions: avec le boîtier en aluminium bleu et le bracelet sport en bleu marine profond, et avec le boîtier en aluminium (PRODUCT) RED en rouge et le bracelet sport (PRODUCT) RED en rouge.

Dans les deux cas, le prix de vente dans l’Apple store officiel est de 459 euros, donc vous économisez 60 euros grâce à cette offre.

Si vous êtes un adepte des produits à la pomme mordue, vous devez déjà savoir ce que cette montre connectée vous propose, mais si vous souhaitez connaître tous les détails en profondeur, vous pouvez les découvrir dans notre analyse de l’Apple Watch Series 6.

Lorsqu’il est passé entre nos mains, l’appareil nous a laissé assez satisfaits dans presque tous les aspects. Il se distingue notamment par une plus grande autonomie que son prédécesseur, une amélioration bien nécessaire. À présent la batterie dure jusqu’à 48 heures sans problème et en faisant un usage intensif de certaines de ses fonctions.

Il dispose également de mesures avancées de la santé et de la performance physique, telles que saturation en oxygène du sang (SpO2) ou VO2 Max, quelques paramètres qui vous permettent de connaître l’état de votre système cardiovasculaire.

De plus, à ces fonctions, nous devons ajouter d’autres fonctionnalités très utiles et pratiques, telles que le Capteur NFC pour les paiements mobiles avec Apple Pay, avec lequel vous pouvez payer confortablement dans n’importe quel magasin depuis votre poignet.

Amazon vous envoie votre commande entièrement gratuitement, mais si vous souhaitez la recevoir en un temps record vous avez la possibilité de profiter de l’essai gratuit d’Amazon Prime. Vous bénéficierez des avantages des abonnés pendant un mois sans rien payer, avec la possibilité de vous désinscrire quand vous le souhaitez sans aucune permanence.

