L’Apple Watch Series 6 est “de loin le modèle de montre connectée le plus populaire au monde”, selon un analyste

Alors que le monde essaie de se remettre de COVID-19, un nouveau rapport montre que les expéditions mondiales de montres intelligentes ont augmenté de 47% pour atteindre le niveau de croissance d’avant la pandémie au deuxième trimestre 2021, l’Apple Watch étant en tête de la catégorie et la série 6 comme le modèle de montre intelligente le plus populaire.

Selon les dernières recherches de Strategy Analytics, les livraisons de montres connectées ont grimpé de 47% par an pour atteindre 18 millions d’unités au deuxième trimestre de 2021, l’Apple Watch conservant la première position avec 52% de la part de marché mondiale des montres connectées.

Le directeur exécutif de Strategy Analytics, Neil Mawston, estime que l’Apple Watch a expédié 9,5 millions d’unités dans le monde au deuxième trimestre 2021, soit une augmentation de 46 % par rapport à 6,5 millions au deuxième trimestre 2020.

« Apple détient toujours la moitié du marché et tient ses concurrents à distance. L’Apple Watch Series 6 est aujourd’hui de loin le modèle de montre connectée le plus populaire au monde, en raison de son mélange de design élégant, d’une bonne convivialité sur un petit écran et d’un portefeuille croissant d’applications de santé et de fitness.

L’Apple Watch Series 6 a été lancée en septembre dernier avec une nouvelle puce S6, un écran Always-On plus lumineux et un nouvel outil d’oxygène sanguin qui a affiné l’expérience Watch que l’entreprise a menée au fil des ans.

Alors que Samsung ne représente que 10 % de la part de marché, Mawston estime que « pour le reste de l’année et jusqu’au quatrième trimestre, la saison des vacances est très prometteuse ». Avec le nouveau partenariat avec Google sur la Galaxy Watch 4, elle regorge d’applications convaincantes qui suivent votre santé holistique mieux que jamais.

En outre, Strategy Analytics corrobore également l’affichage plus grand de l’Apple Watch Series 7 car il est « impatiemment attendu ».

“En attendant, l’Apple Watch Series 7 est attendue avec impatience, prévue pour septembre ou octobre, et devrait contenir un écran plus grand qui améliorera encore l’expérience de l’application.”

Selon les rumeurs, l’Apple Watch Series 7 serait dévoilée dans les semaines à venir aux côtés du nouvel iPhone 13. Avec un nouveau design, un écran plus grand et plus encore. Découvrez notre tour d’horizon complet ici.

