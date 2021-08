L’Apple Watch Series 7 apporterait un nouveau design avec des côtés plats, des écrans plus grands et plus

La série 4 était la dernière fois que Cupertino a changé le design de l’Apple Watch. (Image représentative)

Apple Watch série 7 : Le temps est proche pour Apple d’annoncer sa nouvelle gamme d’Apple Watch – surnommée Apple Watch Series 7. Maintenant, selon Mark Gurman de Bloomberg, la nouvelle montre aurait une nouvelle conception matérielle, pour la première fois depuis des années. La montre aurait un affichage plus plat ainsi que des bords. Cela semble être conforme à la décision de Cupertino d’aplatir les côtés de tous les produits de sa gamme.

Il devrait également avoir un écran légèrement plus grand que les panneaux actuels de la série 6. Les tailles des boîtiers seraient également plus grandes – chaque modèle serait plus grand de 1 mm, portant les tailles des nouveaux modèles à 41 mm et 45 mm. La semaine dernière, des images divulguées non vérifiées ont également suggéré les mêmes tailles de modèles. Selon Gurman, plusieurs nouveaux cadrans de montre seraient également inclus.

Outre les aspects physiques, la série aurait également un processeur plus rapide, mais aucune mise à jour majeure liée à la santé n’est prévue cette fois. L’année prochaine, cependant, des capteurs de température corporelle seraient probablement ajoutés.

Si le design de l’Apple Watch est effectivement mis à jour cette année, cela poursuivrait la tendance de Cupertino consistant à actualiser le matériel majeur de la montre tous les trois ans. La série 4 était la dernière fois que Cupertino a changé le design de l’Apple Watch, et depuis lors, jusqu’à la série 6, l’apparence de base est restée la même.

Les nouvelles montres sont généralement annoncées par le géant de la technologie en septembre et, par conséquent, cette révélation n’est peut-être pas si lointaine.

