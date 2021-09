L’Apple Watch Series 7 aura-t-elle un capteur de pression artérielle ?

La plupart des connaisseurs s’accordent à dire que la sortie de l’Apple Watch Series 7 va être retardée. Cependant, il y a toujours un débat en cours sur les fonctionnalités qu’il contiendra, en particulier un capteur de pression artérielle.

Capteur de pression artérielle et autres fonctionnalités possibles de l’Apple Watch Series 7

Dans un rapport sur les retards de production mercredi, Nikkei Asia a suggéré qu’il y aurait un capteur de pression artérielle dans le portable. Cependant, Mark Gurman de Bloomberg News est moins convaincu.

Cependant, lui et Debby Wu ont signalé qu’il y aurait des écrans de 41 mm et 45 mm, en hausse par rapport aux offres actuelles de 40 mm et 44 mm. Un visage Infograph Modular remanié et d’autres chercheront à utiliser l’espace supplémentaire offert par cette augmentation. L’écran devrait utiliser une technique de stratification différente pour rapprocher l’écran du verre qui le recouvre. Cela pourrait contribuer aux retards susmentionnés. De plus, l’Apple Watch Series 7 devrait être équipée d’un processeur plus rapide.

