L’Apple Watch Series 7 aura un écran plus grand

L’Apple Watch Series 7 est l’un des produits que nous nous attendons à voir lors du grand discours d’Apple sur l’iPhone 13 plus tard ce mois-ci. Plusieurs rumeurs ont déjà révélé les principales caractéristiques du nouveau portable. Bien qu’elles ne soient pas confirmées, ces fuites indiquent que l’Apple Watch 7 comportera des écrans plus grands que jamais, dans le cadre d’une refonte importante. Si ces fuites sont exactes, la série 7 sera le changement de conception le plus important d’Apple depuis la série 4. Une toute nouvelle fuite explique exactement la taille de la mise à niveau de l’écran et ce qu’Apple a prévu pour l’espace de vente au détail supplémentaire qui viendra avec les tailles 41 mm et 45 mm .

Meilleure offre du jour Comment ces prises intelligentes Wi-Fi les plus vendues avec Alexa et Google ne coûtent-elles que 4,05 $ chacune ?! Prix ​​catalogue : 17,99 $ Prix : 16,19 $ Vous économisez : 1,80 $ (10 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Fonction d’affichage de l’Apple Watch Series 7

Le nouveau portable aura des côtés plats, des fuites précédentes l’ont montré. En plus de cela, plusieurs rapports ont indiqué ces dernières semaines que l’Apple Watch Series 7 redessinée comportera des écrans plus grands qu’auparavant. Les tailles 41 mm et 45 mm remplaceront les modèles actuels de 40 mm et 44 mm. Les premières générations d’Apple Watch étaient disponibles en 38 mm et 42 mm.

L’augmentation de la taille a un impact immédiat. La taille de 41 mm peut être aussi grande que l’option précédente de 42 mm. Par conséquent, les acheteurs de montres qui optent généralement pour les modèles plus grands de 42/44 mm peuvent plutôt choisir des versions de 41 mm. L’avantage ici est que le 41 mm a un prix d’entrée inférieur.

L’écran plus grand de l’Apple Watch Series 7 permettra à Apple d’afficher plus d’informations sur les complications et les cadrans de la montre. Bloomberg a détaillé l’écran du portable et les nouveaux cadrans de la montre.

Les tailles 41 mm et 45 mm font référence à la dimension verticale de l’écran de l’Apple Watch Series 7. Lors de la mesure de la diagonale de l’écran, qui est la manière habituelle de dimensionner les écrans, le modèle de 45 mm se traduit par 1,9 pouce. C’est en hausse par rapport au 1,78 pouce du modèle de 44 mm.

La résolution verra également une bosse, passant de 448 x 368 (44 mm) à 484 x 396 (45 mm). C’est 16% de pixels en plus, l’affichage immobilier qu’Apple utilisera pour afficher beaucoup plus d’informations.

Nouveaux cadrans Apple Watch pour des écrans plus grands

Bloomberg répertorie également les différents nouveaux cadrans de montre qu’Apple introduira pour tirer parti du plus grand écran. Voici à quoi s’attendre d’eux :

Modular Max : heure numérique avec une petite complication. Les complications plus importantes couvrant la longueur de l’écran seront empilées ci-dessous. Continuum : Changements basés sur l’écoulement du temps et l’heure actuelle Atlas/World Timer : Les 24 fuseaux horaires apparaissent sur un cadran externe, tandis que le cadran interne affichera l’heure à chaque emplacement. Hermès : des nombres qui changent d’heure en heure Nike : des nombres qui bougent en fonction du mouvement d’une personne

Au-delà de 2021 : Nouveaux modèles Apple Watch et fonctionnalités de santé

Outre l’augmentation de la taille de l’écran, l’Apple Watch Series 7 proposera d’autres mises à niveau. L’écran se rapproche de la vitre de protection grâce à une nouvelle technique de stratification. Le portable dispose d’un processeur plus rapide et d’un nouveau châssis avec des bords plats.

Au-delà de la série 7, Apple prévoit de lancer de nouveaux modèles Apple Watch l’année prochaine. Le rapport note qu’Apple souhaite lancer une nouvelle Apple Watch SE bas de gamme l’année prochaine et un modèle robuste pour les utilisateurs de sports extrêmes. C’est en plus de l’Apple Watch Series 8 que nous nous attendions à voir en 2022.

Apple prévoit également d’introduire de nouvelles fonctionnalités de santé à l’avenir. Un capteur de température corporelle pourrait baisser dès l’année prochaine. Plus tard, Apple a l’intention d’apporter des capteurs de glycémie et de pression artérielle à la montre. Un récent rapport du Wall Street Journal mentionnait les mêmes développements pour l’Apple Watch.