L’Apple Watch Series 7 bat le Samsung Galaxy Watch 4 de cette manière importante

Lorsque je suis passé de la Galaxy Watch Active à la Samsung Galaxy Watch 4, je m’attendais à une mise à niveau à peu près dans tous les sens. Wear OS 3 nous a apporté des applications et des services Google Play tandis que le skin One UI Watch nous a donné l’ajustement et le polissage du logiciel Samsung est connu, et il y a plus de fonctionnalités de suivi de la santé que jamais, même si les plus avancées sont limitées aux téléphones Galaxy. Malheureusement, la batterie n’a duré qu’environ 24 à 36 heures avec une charge, et les recharges sont également plus lentes que la Watch Active.

Pendant ce temps, la prochaine Apple Watch Series 7 d’Apple contient un nouveau chargeur sans fil USB-C qui fonctionne avec Power Delivery pour des vitesses plus rapides. L’Apple Watch Series 7 n’offre peut-être aucune mise à niveau de processeur ou de capteur, mais les améliorations de la batterie sont plus importantes pour le produit et les personnes qui l’utilisent. J’aurais juste aimé que Samsung s’en rende compte aussi.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Les montres connectées sont conçues pour être portées tout le temps. Ils sont résistants à la baignade et à l’eau, nous n’avons donc pas à les enlever pour nager, faire la vaisselle ou suivre notre routine de démaquillage et de nettoyage du visage tous les soirs. Ils sont étanches à la poussière pour que vous puissiez les garder pendant la tonte de la pelouse ou l’entretien du jardin. Et de nos jours, ils ont à peu près tous un suivi du sommeil. C’est pourquoi le temps qu’une montre doit passer hors de ton poignet doit être le plus court possible.

Apple en est très, très conscient, étant donné qu’il dure généralement moins d’une journée complète et doit donc recharger avant de se coucher et de nouveau le matin, et recharger une Apple Watch morte aujourd’hui signifie l’enlever pendant 2-3 heures. . C’est pourquoi le passage à un chargeur plus rapide – avec une prise USB-C compatible avec le chargeur 20 W de l’iPhone, rien de moins – était crucial pour Apple, lui permettant de réduire considérablement les temps de charge, de remettre votre Apple Watch sur votre poignet là où elle appartient. .

Alors qu’Apple aurait pu augmenter sa capacité, le maintien de son profil mince était primordial. Lorsqu’il s’est entretenu avec Gene Munster, associé directeur chez Loup Ventures, il a estimé qu’Apple avait raison de donner la priorité aux vitesses de charge :

« Il y a l’équilibre entre la durée de vie de la batterie et l’usine de forme. Je pense que la formule gagnante pour les consommateurs est un facteur de forme plus élégant et des temps de charge plus rapides. La batterie d’une journée complète est moins attrayante compte tenu du facteur de forme plus volumineux. gagnant étant donné l’importance du design lorsqu’il s’agit de montres.” — Gene Munster

Cette stratégie pourrait très bien fonctionner pour la série 7 lors de son lancement, mais pour la Galaxy Watch 4, il est un peu trop tard pour que Samsung en tire des leçons. Cela peut être utile sur la Galaxy Watch 5, mais ce sera peu de confort pour les utilisateurs de Galaxy Watch 4 qui doivent recharger plus souvent et plus longtemps.

Avec ma Galaxy Watch Active, ce serait généralement autour de 25% à 35% le matin, alors je la jette sur le chargeur et prends ma douche de 10 à 20 minutes. Ensuite, après s’être séchée et habillée à nouveau, la Watch Active serait de retour à au moins 85% et prête pour une journée complète de notifications et de suivi de la fréquence cardiaque. Avec la Galaxy Watch 4, je dois la laisser sur le chargeur pendant une bonne heure tous les matins ou plus, et de nombreux autres utilisateurs ont dû charger deux fois par jour pour la recharger.

La combinaison du maintien de la même capacité de batterie que la Galaxy Watch Active 2 et de l’utilisation accrue de l’énergie par Wear OS laisse la situation d’alimentation sur la Galaxy Watch 4. Aggravant davantage ce problème, Samsung utilise toujours un chargeur sans fil 2W qui se branche sur un port USB de base. -Un port, sans option de charge rapide autre que de pointer un ventilateur de table vers lui pour empêcher les vitesses de charge d’être étranglées pour la chaleur si rapidement.

La charge lente devient encore plus apparente une fois que vous essayez d’autres montres intelligentes. Lorsque Micheal Fisher a examiné le Fossil Gen 6, il a rapidement remarqué à quel point le Gen 6 s’est chargé plus rapidement que le Galaxy Watch 4, et j’ai vécu la même chose sur mon Gen 5E. La recharge de deux heures sur la Galaxy Watch 4 est presque aussi mauvaise que l’Apple Watch, mais avec la Series 7, cela va changer et laisser Samsung seul en bas.

Ces dernières années, Samsung a été très prudent en ce qui concerne les vitesses de charge et l’accumulation de chaleur, limitant la charge filaire du Galaxy Z Fold 3 et du Flip 3 à 15 W, ainsi qu’un certain nombre de ses téléphones de la série A. Cette mise en garde aide les vitesses de charge lentes à avoir un certain sens, mais cela ne l’excuse pas. Les utilisateurs ne devraient pas avoir besoin de prendre en compte deux temps de charge par jour pour une montre qui annonce une autonomie de deux jours, et bien que les optimisations puissent aider la batterie à durer un peu plus longtemps, cette vitesse de charge lente est là pour rester.

La Galaxy Watch 4 est toujours la meilleure montre connectée Android que vous puissiez acheter aujourd’hui, et je n’ai pas l’intention de rendre la mienne sur une batterie qui dure confortablement une journée complète. Devoir la recharger plus souvent signifie simplement que je devrai faire plus attention à mon téléphone lorsque je suis à la maison, car la fonction principale de ma montre est de me faire vibrer lorsque je reçois une notification push du travail ou de la famille. Samsung doit faire mieux à l’avenir, ou c’est peut-être le dernier appareil portable Samsung auquel je donne mon argent.

Le nouveau système d’exploitation Wear

Montre Samsung Galaxy 4

Toute la puissance de Wear OS 3 et un chargeur lent.

La Galaxy Watch 4 est la première montre connectée à exécuter le nouveau système d’exploitation Wear alimenté par Samsung. Il nous offre enfin les performances soignées et fluides pour lesquelles Samsung est connu, tout en nous donnant également accès aux services Google et à la boutique d’applications Google Play. Des optimisations doivent encore être apportées pour améliorer la durée de vie et les performances de la batterie, mais juste au départ, la Watch 4 obtient toujours presque tout ce qu’il faut.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Votre enfant appelle

Revue GizmoWatch 2: Une montre connectée pour enfants presque parfaite

La GizmoWatch 2 de Verizon est une merveilleuse technologie pour votre enfant. Si votre enfant vous supplie d’avoir un téléphone et que vous n’êtes pas tout à fait prêt à l’ouvrir complètement au World Wide Web, alors cela peut valoir la peine de vérifier cette montre.