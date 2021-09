L’Apple Watch Series 7 devrait arriver dans les magasins à la mi-octobre

in

L’Apple Watch Series 7 a été annoncée lors de l’événement spécial d’Apple en septembre avec la gamme iPhone 13 et les nouveaux modèles d’iPad. Cependant, contrairement à ses frères et sœurs, l’Apple Watch Series 7 n’est pas disponible pour les clients – et Apple ne sait pas quand elle le sera. Selon Jon Prosser, la prochaine génération d’Apple Watch devrait arriver dans les magasins en octobre.

Prosser a partagé mardi un rapport basé sur “plusieurs sources familières avec la sortie” qui lui ont dit que l’Apple Watch Series 7 serait disponible pour les clients à la mi-octobre. Le blogueur d’Apple a également déclaré que les précommandes pourraient commencer “dès la semaine prochaine”.

Selon plusieurs sources familières avec la sortie, nous entendons dire que les précommandes pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine, avec une expédition à la mi-octobre. Apple a commencé à informer la presse de s’attendre à “plus d’informations dans les semaines à venir” concernant les unités d’examen, mais d’après ce que j’ai compris, ils n’ont pas encore reçu de date exacte pour les précommandes ou le lancement.

Lors de la keynote de septembre, Apple n’a pas dit exactement quand l’Apple Watch Series 7 arrivera dans les magasins. Au lieu de cela, la société a déclaré qu’il serait disponible “plus tard cet automne” et “d’ici la fin de l’année”, comme on le voit sur le site Web d’Apple. Alors que l’automne se termine le 21 décembre, il est presque impossible de prédire quand la série 7 sortira officiellement.

Fait intéressant, le partenaire d’Apple, Hermès, semble corroborer la fuite de Prosser. La société, qui proposera à nouveau ses propres modèles Apple Watch personnalisés, a déclaré à un client que les précommandes de la série 7 commenceraient le 8 octobre 2021. On ne sait pas s’il s’agit d’une réponse légitime, mais elle correspond au calendrier annoncé par Prosser.

L’Apple Watch Series 7 présente un design rafraîchi et un écran plus grand dans les deux modèles, mais aucun nouveau processeur ou capteur de santé. Il y a un mystère autour de l’Apple Watch de cette année, car de nombreuses rumeurs laissaient entendre qu’elle avait un nouveau design plat qui n’a finalement pas eu lieu.

