L’Apple Watch Series 7 est livrée avec une nouvelle rondelle de charge en aluminium au lieu de plastique

Avec l’Apple Watch Series 7 dans les magasins dans quelques jours, il reste encore de petites informations que nous venons de découvrir. Après la levée de l’embargo sur l’Apple Watch aujourd’hui, nous avons pu jeter un œil au nouveau câble d’alimentation fourni dans la boîte.

Comme l’a remarqué le YouTuber italien iMatteo, la nouvelle rondelle de chargement Apple Watch Series 7 est fabriquée en aluminium au lieu de plastique. Non seulement cela, mais il est désormais livré avec un connecteur USB-C et non USB-A, comme nous l’avions signalé précédemment.

L’un des changements apportés à l’Apple Watch Series 7 est le fait qu’elle peut charger plus rapidement, mais pour ce faire, Apple a dû changer la rondelle de charge pour utiliser un nouveau bord extérieur en aluminium, comme l’a également souligné iJustine.

Apple affirme que l’Apple Watch Series 7 est capable de charger 33% plus rapidement grâce au nouveau câble, et elle promet 80% de batterie sur 45 minutes de charge. Bien sûr, les utilisateurs ont besoin de la brique d’alimentation 20 W d’Apple fournie avec l’iPad Air, l’iPad Pro ou le HomePod mini pour profiter d’une charge rapide.

En dehors de cela, l’argument de vente de cette nouvelle montre est son écran plus grand mesurant 41 mm et 45 mm, par rapport aux anciennes versions avec 40 mm et 44 mm. Cet écran plus grand fait de la place pour de nouveaux cadrans de montre, une interface utilisateur modifiée et un clavier QWERTY avec QuickPath afin que les utilisateurs puissent glisser des mots tout en utilisant l’Apple Watch Series 7.

Cette nouvelle Apple Watch est actuellement disponible en précommande, bien que cela puisse prendre jusqu’à la mi-novembre pour en obtenir une si vous commandez sur l’Apple Store en ligne. Les clients peuvent également essayer d’obtenir l’Apple Watch Series 7 vendredi lors de sa sortie officielle dans les Apple Store et d’autres détaillants.

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur l’Apple Watch Series 7 ici.

Tra l’altro, non so se qualcuno ci ha fatto caso a questo piccolo dettaglio, ma dentro l’#AppleWatchSeries7 il cavo di ricarica, oltre ad essere USB-C, ora è anche in alluminio!

Non è più totalmente di plastica come gli scorsi anni! pic.twitter.com/7xV4jKeHQ3 – iMatteo (@iMatteo_Pau) 13 octobre 2021

