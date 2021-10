L’Apple Watch Series 7 est une mise à niveau digne de la Series 6

Quand Apple a annoncé pour la première fois l’Apple Watch Series 7 lors de son événement “California Streaming” plus tôt ce mois-ci, j’ai d’abord eu la même réaction que presque tout le monde : ” CE N’EST PAS COMME LES FUITES ! QUELLE DÉCEPTION !” Une fois que je suis descendu de cet état, bien sûr, je l’ai regardé à nouveau et j’ai pensé: “c’est une mise à jour modeste qui pourrait être attrayante pour les personnes possédant une Apple Watch Series 3”.

Cette opinion semble être restée stable pour presque tout le monde au cours des dernières semaines alors qu’Apple a lancé ses autres produits annoncés lors de l’événement : l’iPhone 13, l’iPad mini de 6e génération et l’iPad de 9e génération. Nous avons tous été distraits par toutes les autres nouvelles choses à nous soucier de la nouvelle montre qui ne sortira que “plus tard cet automne”.

Cependant, plus tôt dans la journée, Jon Prosser nous a tous ramenés en mode Apple Watch lorsqu’il a spéculé que les précommandes pour l’Apple Watch Series 7 pourraient commencer la semaine prochaine avec la nouvelle montre qui commencera à être expédiée à la mi-octobre. Cela m’a amené, bien que possédant déjà une Apple Watch Series 6, à revoir la série 7 et, après cela, je suis arrivé à une conclusion très différente de celle que j’avais le jour de l’événement Apple.

Maintenant, ne vous méprenez pas ici. Personne N’A BESOIN de la nouvelle Apple Watch, surtout si vous avez une Apple Watch Series 6 ou Series 5… diable, même une Series 4. Cependant, si vous appréciez la technologie et les changements apparemment mineurs qui ont des impacts plus importants, il y a en fait quelques de choses à exciter ici.

Tout tourne autour de cet écran

Le plus grand changement apporté à l’Apple Watch cette année est son nouvel écran. Avec la série 7, Apple a réussi à réduire de 40 % les bords de la montre, ce qui se traduit par près de 20 % de surface d’écran en plus que la série 6. C’est l’une de ces choses qui, quand je repense à l’époque de l’iPhone 8, je dois apprécier davantage. Lorsque la société a dévoilé l’iPhone X et retiré le menton de l’iPhone, tout le monde a perdu la tête. Ils étaient si heureux d’avoir un affichage “bord à bord” sur l’iPhone.

C’est un peu ce qui se passe ici avec l’Apple Watch maintenant. De plus, il ne s’agit pas seulement d’avoir un écran plus grand et plus “bord à bord”. Apple utilise cet espace avec watchOS pour créer de nouveaux cadrans de montre et des expériences avec le système d’exploitation qui n’étaient pas possibles auparavant en raison d’un écran plus petit. Vous pouvez même utiliser un clavier complet sur la montre maintenant (bien que FlickType aurait quelque chose à dire à ce sujet).

Imaginez si, avec les prochaines refontes du MacBook Pro, Apple annonçait qu’il était capable de réduire les bordures de l’écran de 40 % et qu’il y a maintenant 20 % d’espace d’écran en plus sur le MacBook. Tout le monde lèverait la main pour célébrer ! Alors, pourquoi ne le ferions-nous pas pour l’Apple Watch ? C’est une amélioration significative pour nous tous qui voulons une meilleure Apple Watch, du matériel au logiciel.

Un grand pas pour Always-On

En parlant de cet écran, Apple a également pu augmenter la luminosité de l’écran Always-On de 70 % lorsqu’il est à l’intérieur. Bien que cela puisse sembler sans conséquence, je pense que cela pourrait améliorer notre comportement lorsque nous jetons un coup d’œil à notre montre. Bien que la série 6 ait déjà un écran Always-On, j’attends toujours que la pleine luminosité se déclenche lorsque je lève ma montre pour la regarder.

Jeter un coup d’œil sans pleine luminosité est encore trop faible pour moi, et cela entraîne toujours l’utilisation de la montre comme je l’ai fait sur les générations précédentes sans affichage Always-On. Avec la série 7, je pourrais peut-être jeter un coup d’œil à ma montre et me déplacer dans ma journée.

Pour nous tous qui détruisons nos montres

Alors que les deux autres caractéristiques sont celles qui me poussent le plus vers la série 7, je dois également donner une mention honorable aux améliorations de la durabilité. Apple dit que sa nouvelle montre est dotée d’un cristal avant 50 % plus épais pour plus de résistance et de durabilité et que, grâce au nouveau design, il est désormais résistant à la poussière.

Personnellement, je n’ai jamais entendu parler de tuer une Apple Watch avec de la poussière, mais j’ai définitivement battu le verre de mes montres. Je marche. Je cours. Je fais du snowboard. J’essaie le vélo de montagne et je m’effondre parfois. Ces types d’améliorations sont significatifs pour tous ceux qui aiment faire exactement ce pour quoi l’Apple Watch a été conçue : rester actif. Ainsi, alors que mes autres montres ont survécu à mes singeries, j’apprécie toujours une amélioration de sa durabilité.

Plus qu’on ne le pensait

Une fois que j’ai mis tout cela ensemble, j’ai réalisé que la série 7 était en fait l’Apple Watch que j’attendais depuis le lancement de la série 5 en 2019. Je prendrai toujours un écran plus grand dans pratiquement le même facteur de forme et une amélioration majeure de l’affichage Always-On améliore chaque instant où vous regardez votre montre, ce que nous ne réalisons probablement pas combien de fois nous le faisons dans une journée.

Bien sûr, si vous ne vous souciez pas de ce genre de choses, l’Apple Watch Series 7 sera un saut facile pour vous. Cependant, si vous êtes le genre de personne qui apprécie quand les produits repoussent les frontières de la technologie (voir ce que j’ai fait là-bas) ou trouvent des moyens d’améliorer le petit moment avec des résultats significatifs, je pense que la série 7 est une mise à niveau plus importante que la plupart des avons-nous pensé.