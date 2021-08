L’Apple Watch Series 7 pourrait-elle être plus excitante que l’iPhone 13 ? Peut-être!

Alors que nous nous rapprochons de plus en plus du dernier trimestre de 2021, nous savons que nous allons assister à une multitude de lancements de nouveaux produits. L’arrivée de la gamme iPhone 13 est évidemment la plus attendue, mais nous nous attendons également à l’arrivée de nouveaux iPad, Mac et même AirPod. Et puis il y a Apple Watch Series 7. Et je pense que c’est la dernière qui devrait le plus enthousiasmer la plupart d’entre nous.

La première chose que tout le monde regarde sera toujours le nouvel iPhone, bien sûr. C’est le gros vendeur d’Apple et c’est le produit auquel la plupart des gens pensent quand ils voient ce logo Apple mordu. Et bien qu’il y ait un argument selon lequel ils devraient d’abord penser au Mac, en 2021, il y a un cas à faire pour l’actualisation de l’Apple Watch. Parce qu’à moins qu’Apple n’ait quelque chose dont nous n’avons pas entendu parler dans sa manche, l’iPhone 13 ne sera pas une énorme mise à niveau.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Apple Watch Series 7, cependant. Maintenant, c’est de là que le plaisir pourrait venir.

Si les rapports précédents sont exacts, 2021 pourrait voir le plus grand changement apporté à Apple Watch depuis longtemps. Les rumeurs d’une nouvelle couleur verte funky sont intéressantes, tout comme les affirmations selon lesquelles nous verrons un “grand écart” par rapport à l’esthétique actuelle. C’est selon le leaker Jon Prosser – basé sur des images qu’il a apparemment vues.

De nouveaux rendus, basés sur des informations divulguées, prétendent montrer à quoi ressemblera ce nouveau portable. Et c’est un grand départ. Comme le montrent les images, l’Apple Watch Series 7 semble sur le point de supprimer les côtés incurvés que nous avons vus depuis l’arrivée de l’Apple Watch. Ils seront remplacés par un design carré, dit Jon Prosser, donnant au portable un look beaucoup plus carré.

Source : Jon Prosser x RendersByIan

Mark Gurman de Bloomberg a également souligné des lunettes plus minces cette fois-ci, quelque chose qui est toujours un changement bienvenu et un mouvement qui pourrait en faire la meilleure Apple Watch jamais à elle seule.

Maintenant oui. Je suis conscient que l’iPhone 13 inaugure apparemment un monde d’écrans à haute actualisation pour les iPhones et bien sûr, il y aura des changements d’appareil photo. Mais ce sont les nouveaux designs qui font bouger les langues et sous la forme d’Apple Watch Series 7, c’est ce à quoi on nous a dit de s’attendre.

Et c’est pourquoi je pense que l’Apple Watch Series 7 pourrait être la grande nouvelle pour 2021. Pas l’iPhone 13.

Prenez de la hauteur !

Skyward Sword HD nous donne de l’espoir pour Breath of the Wild 2

Skyward Sword HD est un rappel de tous les éléments classiques qui ont défini la série avant la sortie de Breath of the Wild. Bien que cela puisse rendre les fans de Zelda nostalgiques des titres plus anciens, cela peut en faire plus pour le très attendu Breath of the Wild 2.

Souffrant de succès

La tendance à la baisse de Nintendo n’est pas préoccupante

Nintendo a récemment publié ses données financières, qui suggèrent des tendances à la baisse dans tous les domaines, mais alors pourquoi ont-elles plus de succès que jamais ? Un examen plus approfondi du contexte des données révèle que la tendance à la baisse de Nintendo n’est pas vraiment une perte du tout.