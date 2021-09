L’Apple Watch Series 7 pourrait être annoncée ce mois-ci, mais vous ne pourrez peut-être pas en acheter une

Apple annoncera la nouvelle Apple Watch Series 7 ce mois-ci, mais vous pourriez avoir du mal à en choisir une. C’est selon un nouveau rapport de Mark Gurman de Bloomberg.

Écrivant dans la newsletter hebdomadaire Power On, Gurman dit qu’il s’attend à ce qu’Apple annonce la nouvelle montre ce mois-ci, malgré des informations récentes selon lesquelles des problèmes de fabrication pourraient entraîner un retard.

Je suis amené à croire que nous verrons une annonce lors de l’événement habituel de septembre aux côtés de l’iPhone, mais il y aura un mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités.

Comme le note également Gurman, les problèmes de fabrication signifient normalement que l’annonce d’un nouveau produit est repoussée, mais cela ne semble pas être le cas dans son cas. Au lieu de cela, il semble plus probable qu’Apple annoncera le produit et traitera plutôt la faible disponibilité dans ses magasins.

La nouvelle Apple Watch Series 7 sera disponible dans de nouvelles tailles de 41 mm et 45 mm avec un design carré et plat. Ce sera sans aucun doute la meilleure Apple Watch que l’entreprise ait jamais conçue, mais il semble de plus en plus probable que l’achat puisse être problématique. Du moins au début.

Apple pourrait décider de lancer certaines versions de l’actualisation de l’Apple Watch ce mois-ci, en freinant d’autres. Alternativement, nous pourrions voir tous les produits annoncés simultanément, mais des stocks limités disponibles. Avec Apple qui devrait organiser un événement dans les deux semaines, nous pourrions obtenir des réponses le plus tôt possible.