L’Apple Watch Series 7 pourrait être retardée en raison de problèmes de production

Malgré tous les problèmes logistiques causés par la pandémie, Apple semblait être sur la bonne voie pour lancer ses derniers produits à temps cette année. Tout d’un coup, c’est peut-être un doute. Tôt mercredi matin au Japon, Nikkei Asia a annoncé qu’Apple avait retardé la production de l’Apple Watch Series 7. Des sources ont déclaré à Nikkei que la conception compliquée du portable d’Apple était à blâmer. Les fabricants auraient commencé la production à petite échelle la semaine dernière, mais “ont rencontré des défis critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes”.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas du mois sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 189,99 $ Vous économisez : 59,01 $ (24%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Au cours des dernières semaines, des fuites et des rapports ont indiqué une refonte importante de l’Apple Watch Series 7. Apple abandonnera probablement les bords arrondis des modèles précédents pour les mêmes bords plats que ceux de l’iPad Pro et de l’iPhone 12. Il y aura d’autres changements comme bien, et trois sources distinctes affirment que les assembleurs ont rencontré des problèmes lors de l’assemblage des modules, des composants et des écrans.

La production de l’Apple Watch Series 7 retardée

En raison de ces problèmes, Apple a apparemment interrompu la production de l’Apple Watch Series 7. Apple prévoit de travailler avec ses fournisseurs pour résoudre ces problèmes avant le début de la production en série.

“Tous les assembleurs sont confrontés à des problèmes similaires pour atteindre des performances de production satisfaisantes sur la base des conceptions industrielles actuelles”, a déclaré à Nikkei une source connaissant directement les plans d’Apple.

“Apple et ses fournisseurs travaillent sans relâche pour essayer de résoudre les problèmes, mais il est actuellement difficile de dire quand la production de masse pourrait commencer”, a ajouté un autre.

Ajoutant de l’huile sur le feu, Bloomberg a corroboré le rapport de Nikkei avec le sien mardi. La source de Bloomberg a également signalé des problèmes avec le nouveau design. La source a également prédit que les problèmes de fabrication pourraient entraîner des contraintes d’approvisionnement ou des retards d’expédition cet automne.

Le rapport de Nikkei n’offrait pas beaucoup de détails. Pendant ce temps, Bloomberg note que l’Apple Watch Series 7 utilise une technologie d’écran qui rapproche l’écran du verre de couverture avec une technique de stratification différente. La source pense qu’il est possible que cette technique soit l’un des coupables.

Quand Apple annoncera-t-il sa prochaine montre ?

Apple devait initialement dévoiler l’Apple Watch Series 7 aux côtés de l’iPhone 13 le mois prochain. Si ces rapports sont exacts, Apple a quelques solutions possibles. D’une part, la société pourrait s’en tenir à sa date de sortie d’origine, mais avertir les clients de l’offre limitée. De l’autre, Apple pourrait simplement le retarder. C’était la solution pour l’iPhone 12 mini et 12 Pro Max en 2020.

Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour savoir quelle route Apple a choisi de prendre. La société devrait organiser son dernier événement de révélation de matériel à la mi-septembre. Si l’Apple Watch Series 7 est présente, elle devrait présenter le nouveau design dont nous avons parlé ci-dessus. En plus des côtés plats, l’Apple Watch Series 7 sera également disponible dans des tailles légèrement plus grandes que ses prédécesseurs. Selon plusieurs rapports, l’Apple Watch Series 7 sera disponible dans des tailles d’écran de 41 mm et 45 mm.