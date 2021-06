L’Apple Watch Series 7 pourrait manquer de température corporelle et de capteurs de glucose

David Imel / Autorité Android

TL;DR

La prochaine Apple Watch contiendra du matériel plus rapide, mais pourrait manquer de plusieurs nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé. Surnommé la série 7, le portable peut ne pas comporter de capteurs de température corporelle ou de glycémie. Cependant, la série 2022 d’Apple est peut-être celle à surveiller.

La prochaine gamme Apple Watch, censée porter le nom de la série 7, bénéficiera de plusieurs améliorations de conception et de performances. C’est selon un nouveau rapport de Bloomberg.

Par « personnes connaissant le sujet », l’Apple Watch Series 7 peut utiliser un écran avec des bordures plus fines, une nouvelle couche de stratifié et un corps légèrement plus épais. Cela peut permettre à l’entreprise de disposer de plus d’espace interne pour une batterie ou d’un volume plus important pour du matériel supplémentaire. Sur cette note, la série 7 devrait également bénéficier de la prise en charge de l’ultra large bande (UWB). Un chipset plus rapide est également attendu, mais Apple a tendance à utiliser du nouveau silicium dans chaque nouvelle série de montres.

C’est apparemment là que se terminent les mises à niveau. Alors qu’un capteur de température corporelle était prévu pour la série 7, Apple aurait attendu jusqu’à la série 2022. Apple continue d’être à la traîne de Fitbit à cet égard. Les capteurs de glycémie sont également dans “plusieurs années”, mais aucune entreprise n’a encore perfectionné cette technologie.

Une Apple Watch « durcie » en préparation

Si vous pensiez que l’Apple Watch est trop délicate pour être sortie des sentiers battus, la société pourrait avoir un produit pour vous en 2022. Une rumeur Apple Watch ciblant les athlètes est en préparation. Considéré comme un appareil plus robuste pour rivaliser avec Garmin et Suunto, il pourrait être accompagné d’une étiquette « explorateur » ou « aventure ».

Bien qu’Apple soit peut-être un peu en retard pour ajouter de la technologie à sa gamme de vêtements, cela ne devrait pas être une préoccupation majeure. L’Apple Watch revendique toujours plus d’un tiers de toutes les expéditions de montres connectées, selon Counterpoint. Ainsi, même si Samsung et Google planifient une nouvelle attaque contre Wear OS et que les petites entreprises l’emportent sur la mise en œuvre de nouvelles technologies, il est peu probable que ce détail change bientôt.

Apple lance traditionnellement sa nouvelle série Watch en septembre, alors attendez-vous à entendre de nombreux détails sur l’Apple Watch Series 7 avant cette date.

Comment pensez-vous que la prochaine smartwatch d’Apple se comportera ? De plus, envisageriez-vous d’acheter une Apple Watch robuste en 2022 ? Faites-le nous savoir en votant dans le sondage ci-dessus.