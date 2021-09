L’Apple Watch Series 7 présentera plusieurs nouveaux visages pour tirer parti de l’affichage avec 16 % de pixels en plus

Apple développe plusieurs nouvelles options de cadran de montre qui tireront parti de la plus grande taille d’écran des prochains modèles Apple Watch Series 7, rapporte Bloomberg.



Les modèles Apple Watch Series 7 seront disponibles dans des tailles de corps de 41 mm et 45 mm, au lieu des tailles actuelles de 40 mm et 44 mm. Pour le modèle 45 mm, l’écran mesurera 1,9 pouces de diagonale, contre 1,78 pouces, et il aura une résolution de 396 x 484, contre 368 x 448, ce qui équivaut à 16% de pixels en plus.

Bloomberg n’a pas fourni de détails similaires pour le modèle 41 mm, mais il connaîtra également une augmentation comparable de la taille du corps, et les deux modèles auront des bordures d’affichage affinées.

La plus grande Apple Watch de 45 mm aura plus d’espace pour les complications, et Apple a plusieurs nouveaux cadrans de montre en préparation pour accompagner les modèles de la série 7.

Un cadran de montre Modular Max offrira l’heure numérique à côté d’une petite complication comme la température, tandis que d’autres complications plus grandes seront empilées les unes sur les autres en dessous. C’est similaire à Infograph Modular, mais peut montrer plus d’une grande complication.

Un cadran Continuum changera en fonction de « l’écoulement du temps et de l’heure actuelle », et un nouveau cadran de l’heure mondiale permettra aux utilisateurs de voir les 24 fuseaux horaires simultanément. Un cadran externe affichera les fuseaux horaires, tandis qu’un cadran interne affichera l’heure dans chaque emplacement. Bloomberg dit que c’est similaire aux cadrans de montres popularisés par les fabricants de montres de luxe Patek Philippe, Breitling et d’autres.

Il existe un nouveau cadran de montre Hermes qui comporte des chiffres qui changent d’heure en heure, et un nouveau cadran de montre Nike avec des chiffres qui changent en fonction du mouvement d’une personne.

L’Apple Watch Series 7 comportera également une nouvelle puce S7 et un design à bords plats qui correspondront au design de l’iPhone 13, mais nous ne nous attendons pas à de nouvelles fonctionnalités de santé.

Apple devrait présenter la nouvelle Apple Watch lors d’un événement qui se tiendra en septembre, mais les récentes rumeurs de problèmes de production pourraient retarder le lancement réel ou limiter les stocks de montres lors de ses débuts.

L’année prochaine, Bloomberg annonce qu’Apple lancera une nouvelle Apple Watch SE bas de gamme et un modèle robuste destiné aux utilisateurs de sports extrêmes, parallèlement à la mise à jour phare traditionnelle.