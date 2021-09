L’Apple Watch Series 7 sera lancée avec l’iPhone 13

Apple pourrait bientôt annoncer la date de l’événement de lancement de l’iPhone 13, divers experts envisageant déjà le 14 septembre comme date potentielle de la keynote. Après l’événement exceptionnel de l’iPhone 12 en octobre dernier, Apple revient à son horaire habituel. L’iPhone 13 devrait arriver en précommande le vendredi suivant la keynote et être lancé en magasin exactement sept jours plus tard. Le 24 septembre est la date de sortie potentielle de l’iPhone 13. De plus, l’iPhone 13 ne sera probablement pas le seul produit matériel à sortir de l’événement. Les nouveaux écouteurs AirPods 3 et l’Apple Watch Series 7 pourraient être dévoilés aux côtés du nouvel iPhone. Après tout, les deux appareils sont avant tout des compagnons iPhone.

Un tout nouveau rapport d’un initié de confiance indique qu’Apple lancera probablement l’Apple Watch Series 7 à la mi-septembre avec l’iPhone 13. Mais il y a de mauvaises nouvelles qui vont avec.

Les rumeurs de retard

Les retards de production de l’iPhone 12 ont forcé Apple l’année dernière à dévoiler l’Apple Watch Series 6 environ un mois plus tôt que le nouvel iPhone. Apple a dévoilé la série 6 à la mi-septembre, aux côtés de l’iPad Air redessiné.

Cette année, Apple devrait lancer ensemble l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. Mais des sources distinctes ont rapporté il y a quelques jours qu’Apple avait rencontré des problèmes de fabrication inattendus avec ce dernier. Cela a conduit à la spéculation selon laquelle l’Apple Watch Series 7 pourrait subir des retards si Apple ne pouvait pas résoudre les problèmes de production à temps.

L’Apple Watch Series 7 offrira la première refonte massive après l’Apple Watch Series 4. Le nouveau portable comportera des écrans plus grands et un châssis aux côtés plats. Les nouveaux écrans Watch mesurent des écrans de 41 mm et 45 mm. L’espace supplémentaire permet à Apple de montrer plus de complications grâce à de nouveaux cadrans de montre. Le portable comportera un processeur plus rapide et une nouvelle technologie de laminage d’affichage. Les rapports ont affirmé que ce nouveau design est plus complexe. En conséquence, les assembleurs ont été confrontés à quelques problèmes pendant le cycle de production.

Événement de lancement de l’Apple Watch Series 7

Mark Gurman de Bloomberg a reconnu les problèmes de production de l’Apple Watch Series 7 dans une nouvelle édition de sa newsletter Power On. Bloomberg était l’un des points de vente qui ont signalé les problèmes de production la semaine dernière.

Gurman spécule qu’Apple a trois solutions potentielles en ce qui concerne le lancement de l’Apple Watch Series 7. L’un retarde l’événement d’annonce jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. Le second lance l’Apple Watch à temps mais ne met que de petites quantités à la disposition des acheteurs. Le troisième dévoile l’appareil à temps mais reporte la date de sortie.

“Je suis amené à croire que nous verrons une annonce lors de l’événement habituel de septembre aux côtés de l’iPhone, mais il y aura un mélange de modèles expédiés en retard ou en petites quantités”, a conclu Gurman. “Cela ne devrait pas être trop inconnu pour ceux qui ont assisté au lancement original de l’Apple Watch en 2015.”