L’Apple Watch Series 7 serait confrontée à des retards de production en raison d’une refonte complexe

Nous attendons avec impatience qu’Apple annonce le prochain événement iPhone, mais il y a des nouvelles de Nikkei Asia qui pourraient s’avérer décevantes pour les clients Apple Watch. Citant des sources familières avec la production d’Apple Watch Series 7, le point de vente rapporte que le matériel repensé (rendus illustrés ci-dessus) entraîne des retards de production avant le lancement. Apple publie généralement de nouvelles mises à jour majeures de l’Apple Watch en septembre (à l’exception du léger retard de l’année dernière dû à COVID).

Voici ce que Nikkei a à dire à la veille de septembre :

La production de la prochaine Apple Watch a été retardée en grande partie à cause des conceptions compliquées de la nouvelle smartwatch, a appris Nikkei Asia. Les fabricants d’Apple Watch 7, comme l’appareil devrait être appelé, ont commencé la production à petite échelle la semaine dernière, mais ont rencontré des difficultés critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes, ont déclaré plusieurs personnes familières avec la situation. Trois sources ont déclaré que la qualité de production décevante actuelle pourrait être attribuée à la complexité de la conception, qui est très différente de celle des générations précédentes de la montre, et les assembleurs ont rencontré des problèmes lors de l’assemblage des modules électroniques, des composants et des écrans.

Bien qu’il soit fou de penser que la production d’Apple Watch Series 7 n’a commencé sérieusement que la semaine dernière, Apple a tendance à augmenter la production d’iPhone et d’Apple Watch en août avant un lancement fin septembre.

Bien que cela ne soit pas indiqué dans le rapport, il est possible que cela signifie que l’Apple Watch Series 7 est sortie après l’iPhone 13. Apple a historiquement publié des mises à jour de l’Apple Watch aux côtés des nouveaux iPhones. Il est également possible que l’offre soit sévèrement limitée au lancement du modèle redessiné.

Nikkei poursuit en disant que la production a en fait été arrêtée pour l’Apple Watch Series 7.

En conséquence, la production de la nouvelle montre a été temporairement interrompue alors qu’Apple et ses fournisseurs tentent de résoudre les problèmes et de certifier davantage les conceptions avant de passer à la production de masse, ont déclaré quatre personnes. La prochaine Apple Watch sera dotée de nouvelles fonctionnalités telles que la mesure de la pression artérielle, ont-ils déclaré, ce qui signifie que la production implique l’installation d’un plus grand nombre de composants dans un corps de taille similaire. Le nouveau produit doit également répondre aux exigences de performance de résistance à l’eau, augmentant encore les défis d’ingénierie et de production, ont déclaré les gens.

Le nouveau design de l’Apple Watch devrait changer radicalement la forme du boîtier pour s’aligner davantage sur le look de l’iPhone 12 et de l’iPad Pro. Les derniers appareils d’Apple, y compris l’iMac nouvellement conçu et la rumeur selon laquelle la mise à jour du MacBook Pro utilise un design plus carré que les montres Apple incurvées jusqu’à présent.

L’écran devrait également être légèrement heurté, peut-être grâce à des lunettes plus fines, 40 mm et 44 mm devenant respectivement 41 mm et 45 mm.

Nikkei inclut des restrictions de voyage en cours destinées à limiter la propagation de COVID-19 comme un autre facteur cité par des sources.

Cependant, les perturbations dues à la pandémie de COVID-19 ont rendu difficile pour Apple et ses fournisseurs les allers-retours pour vérifier les nouvelles spécifications, ce qui rend difficile la découverte de difficultés avec la conception jusqu’au début de la production de test, ont déclaré deux des personnes.

Sur une note positive, Nikkei indique dans ses rapports que l’Apple Watch Series 7 devrait lancer une fonctionnalité de mesure de la pression artérielle et un indice de résistance à l’eau plus élevé.

Apple devrait annoncer l’événement annuel iPhone où Apple Watch est dévoilé pour une date dès le 14 septembre. L’annonce pourrait avoir lieu le 7 septembre si des rumeurs se répandent cette année.

