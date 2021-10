L’Apple Watch Series 7 voit sa première remise sur Amazon, plus

Nous sommes maintenant à mi-chemin d’une autre semaine de travail, et toutes les meilleures offres d’aujourd’hui sont mises en vedette par la première remise Amazon sur Apple Watch Series 7 à 30 $ de réduction. C’est en plus de pouvoir économiser 100 $ sur le nouveau MacBook Pro M1 Pro et une série d’accessoires Twelve South Apple de 41 $. Faites le saut pour tout cela et plus encore dans la dernière pause déjeuner de 9to5Toys.

Apple Watch Series 7 bénéficie d’une remise de 30 $ sur Amazon

Amazon propose désormais une sélection de tout nouveaux modèles Apple Watch Series 7, prenant 30 $ de rabais pour livrer de nouveaux plus bas historiques. Voyant sa première période de remise, le modèle 45 mm Graphite Stainless Steel GPS + Cellular est réduit à 769 $ avec un groupe de boucle milanaise assorti. C’est la remise complète de 30 $, un nouveau plus bas historique et une rare chance d’économiser. Bien que vous puissiez également économiser sur d’autres styles ici aussi.

Apple Watch Series 7 arrive comme la dernière itération du tracker de fitness avec quelques améliorations notables par rapport à ses prédécesseurs. En vedette par l’écran sensiblement plus grand, il y a maintenant une résistance à la poussière IP6X ajoutée à associer aux fonctions habituelles de suivi de la condition physique. Il existe également un nouveau mode de charge rapide, qui peut fournir une charge suffisante pour être porté toute la nuit en seulement 8 minutes. Voici comment il se compare aux modèles de la génération précédente, puis rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Le nouveau MacBook Pro M1 Pro d’Apple est à 100 $ de rabais

Maintenant que les tout nouveaux MacBooks M1 Pro d’Apple sont arrivés, Adorama offre à tous ceux qui ont raté les précommandes une chance de participer à l’action avec une remise de lancement. Avec la configuration d’entrée de gamme 16 Go/512 Go passant à 1 899 $, vous bénéficiez de l’une des toutes premières remises globales à 100 $ sur le prix catalogue habituel de 1 999 $ et un nouveau plus bas historique.

Le tout nouveau MacBook Pro M1 Pro d’Apple arrive avec un pack presque entièrement repensé qui rafraîchit tout, de l’écran aux composants internes. Son écran Liquid Retina XDR 120 Hz de 14 pouces s’associe à toute la puissance de la nouvelle puce M1 Pro, ainsi qu’au retour de la charge MagSafe. Sans oublier, il y a aussi une autonomie de batterie allant jusqu’à 17 heures et des E/S améliorées comme trois ports Thunderbolt, HDMI et un emplacement pour carte SD.

Économisez sur les accessoires Twelve South Mac

Amazon propose désormais le support Twelve South ParcSlope pour MacBook à 50 $. En baisse de 60 $, vous regardez la première remise notable depuis plusieurs mois, le deuxième meilleur prix à ce jour dans l’ensemble et le plus bas depuis mai, où il s’est vendu 2 $ de moins.

Comme nous l’attendions de Twelve South, son ParcSlope offre une construction en aluminium de qualité supérieure à votre poste de travail, parfait pour poser l’un des nouveaux MacBook Pro M1 Pro/Max d’Apple. Il arbore une conception à coin ouvert qui offre non seulement un angle de frappe plus confortable et ergonomique, mais augmente également le flux d’air pour refroidir votre machine. J’utilise personnellement l’un d’entre eux depuis environ un an et je peux garantir qu’il s’agit d’un parfait compagnon de MacBook.

