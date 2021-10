L’Apple Watch Series 8 pourrait être disponible en trois tailles, selon un analyste des réclamations

L’Apple Watch de l’année prochaine, qui serait la série 8, pourrait être disponible en trois tailles, selon l’analyste d’affichage Ross Young. Sur Twitter, Young a déclaré que les gens ne devraient pas être surpris « s’il y a trois tailles l’année prochaine ».



Young n’a pas fourni de détails sur ce que pourraient être ces trois tailles, mais il a demandé si les utilisateurs aimeraient voir un « écran plus grand », donc vraisemblablement la troisième taille serait une Apple Watch plus grande que celle actuellement proposée.

Apple en 2021 a apporté des modifications mineures à la conception de l’Apple Watch Series 7, et il existe des options de boîtier de 41 mm et 45 mm. Les modèles Apple Watch antérieurs étaient disponibles dans les tailles 38 mm, 40 mm, 42 mm et 44 mm, avec des augmentations accompagnant des lunettes plus minces et des tailles d’écran plus grandes.

C’est la première fois que nous entendons parler de la possibilité que l’Apple Watch Series 8 soit disponible dans plus de deux tailles, et il n’est pas clair quel type d’augmentation de taille Apple pourrait offrir.

Bien que nous attendions toujours la ‌Apple Watch Series 7‌, nous avons entendu des rumeurs sur ce qui pourrait arriver en 2022. L’Apple Watch Series 8 pourrait être disponible dans une option avec un « boîtier robuste » destiné aux athlètes, randonneurs et autres qui utilisent la montre dans des conditions plus extrêmes que le port quotidien, en plus elle pourrait avoir un capteur de température. D’autres capteurs de santé qui sont à l’étude depuis un certain temps sont également des possibilités, comme la surveillance de la glycémie pour les diabétiques.

