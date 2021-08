Kaitlyn Cimino / Autorité Android

Nous savons tous qu’un sommeil de qualité est la clé de la santé globale, mais l’Apple Watch suit-elle le sommeil ? La réponse courte est oui, un peu. Avec les dernières mises à jour de watchOS 7, les Apple Watches Series 3 ou ultérieures suivent désormais le sommeil dans l’application Sleep, une fonction de réglage et d’oubli qui est simple à démarrer et s’exécute automatiquement chaque nuit. Comme nous l’avons mentionné dans notre revue de la série 6, cependant, les données d’Apple sont au mieux médiocres.

Comment suivre le sommeil sur l’Apple Watch

Utilisez votre Apple Watch pour créer une routine et cultiver de meilleures habitudes de sommeil. Le CDC recommande aux adultes de dormir au moins sept heures par nuit, et l’application Apple Sleep peut vous aider à rester sur la bonne voie. Créez votre horaire de sommeil personnalisé en suivant les instructions sur votre appareil. Une fois qu’il est configuré, vous pouvez ajuster votre objectif et votre horaire de sommeil sur votre iPhone ou votre Apple Watch. Voici comment configurer le suivi du sommeil sur votre Apple Watch.

Sur votre iPhone

Ouvrez le Santé application et appuyez sur Dormir. Robinet Horaire complet et options, puis sous Options additionelles, robinet Objectif de sommeil et choisissez le montant souhaité.

Sur votre Apple Watch

Ouvrez le Dormir app sur votre Apple Watch. Suivez les instructions à l’écran pour établir un Objectif de sommeil, Heure du coucher, et Se réveiller temps.

Une fois que vous êtes prêt, il ne vous reste plus qu’à porter votre Apple Watch au lit. Le mode veille désactivera automatiquement Lift to Wake, de sorte que vous n’activez pas un écran lumineux tout en vous mettant à l’aise. Pour quitter temporairement le mode veille, touchez votre écran et tournez la couronne numérique pour déverrouiller. Assurez-vous d’ajuster vos habitudes de charge afin que votre appareil dispose de suffisamment de batterie pour tenir la nuit.

Que suit l’Apple Watch ?

Si vous êtes juste là pour les bases – pensez aux tendances générales du sommeil – vous serez peut-être satisfait. L’application Sleep suivra votre temps total de sommeil et suivra chaque fois que vous vous êtes réveillé tout au long de la nuit, ainsi que votre fréquence cardiaque et vos calories brûlées. Il enregistrera également combien de temps vous passez au lit et fournira des moyennes de temps de sommeil hebdomadaires et mensuelles. Ces données sont basées sur votre mouvement en mode veille.

Notamment, l’application offre la possibilité de créer plusieurs horaires de sommeil, y compris une heure de coucher choisie, une heure de réveil préférée, une alarme et un objectif de sommeil. En fonction de l’horaire que vous avez défini, votre appareil entrera automatiquement en mode veille (ce qui limite les distractions avant de vous coucher et vous protège des interruptions pendant votre sommeil).

Afficher votre historique de sommeil

Le matin, réveillez-vous avec un message d’accueil informatif, puis passez en revue votre sommeil nocturne et comparez-le au reste de la semaine. Pour afficher votre historique de sommeil, ouvrez l’application Sleep sur votre Apple Watch et faites défiler vers le bas pour consulter vos données. Pour plus de statistiques, comme les moyennes hebdomadaires et mensuelles, ou pour savoir comment votre fréquence cardiaque a fluctué tout au long de la nuit, accédez à l’application sur votre iPhone couplé.

Où le suivi du sommeil Apple Watch échoue-t-il?

Alors oui, vous pouvez maintenant savoir combien vous dormez (ou ne dormez pas), mais Apple manque toujours la cible en ce qui concerne les données vraiment pertinentes.

Étapes du sommeil

Alors que des appareils comme le Garmin Venu 2 utilisent le mouvement, la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque – le temps entre chaque battement cardiaque – pour distinguer le sommeil paradoxal du sommeil non-REM, l’application Apple Sleep n’offre aucune ventilation du temps que vous passez dans chaque étape du sommeil (léger, profond ou REM). De nombreux autres appareils portables sur le marché incluent également le suivi des phases de sommeil, nous espérons donc qu’Apple ajoutera cette fonctionnalité aux futures versions.

Scores de sommeil

Êtes-vous en train de tourner et de vous retourner toute la nuit ou d’enregistrer un vrai repos réparateur ? De nombreux appareils portables, y compris les appareils plus récents de Fitbit, fournissent un score de sommeil quotidien, résumant votre sommeil de manière utile et exploitable. Qui ne trouve pas de motivation dans un système de notation ? Sans suivi des phases de sommeil, l’application Sleep ne peut pas offrir ce niveau d’informations ou d’interprétation des données.

Problèmes de sommeil

L’Apple Watch ne peut pas diagnostiquer les conditions de sommeil, vous devrez donc toujours consulter un médecin si vous remarquez quelque chose. Le Withings ScanWatch est l’un des rares appareils portables à pouvoir détecter les signes d’apnée du sommeil ou de toute FA grave avec un ECG et un oxymètre de pouls de qualité médicale. Votre Apple Watch peut peut-être vous indiquer certaines irrégularités, mais elle n’est pas approuvée en tant que dispositif médical.

En termes simples, l’Apple Watch suit la quantité, mais pas nécessairement la qualité.

Alors que l’Apple Watch suit le sommeil, l’application native a encore du chemin à parcourir avant d’être très utile. Ajoutez à cela le fait que de nombreux appareils portables surpassent l’Apple Watch en termes de durée de vie de la batterie, et Apple semble toujours en retard dans la course pour suivre les données de sommeil.

Tirez le meilleur parti de votre suivi du sommeil Apple Watch

Ne vous contentez pas d’informations limitées. De nombreux propriétaires d’Apple Watch utilisent des applications tierces pour compléter l’application Sleep et collecter plus de détails.

L’application très populaire Autosleep s’intègre parfaitement à Apple Health et offre même une expérience similaire aux anneaux d’activité d’Apple. Autosleep suit la durée et la qualité de votre sommeil et vous permet de connaître votre état de préparation ou votre degré de préparation pour la journée en fonction de votre repos. Une autre option très appréciée, Sleep++ fournit un suivi du sommeil basé sur les données qui vous permet de savoir combien de fois par nuit vous êtes entré en sommeil profond. Oreiller propose des tableaux d’analyse approfondie du sommeil et une fonction réveil intelligent qui vous réveillera à l’heure optimale pour un rafraîchissement maximal.