L’appli Google plante ? Une nouvelle mise à jour semble être le coupable

David Imel / Autorité Android

TL;DR

L’application Google plante pour de nombreux utilisateurs d’Android. Le problème semble provenir d’une récente mise à jour de l’application.

L’application Google semble rencontrer des problèmes. Plusieurs utilisateurs d’Android se sont rendus sur Twitter pour signaler que l’application Google se bloque de manière aléatoire sur leurs téléphones. L’un des membres de notre équipe qui utilise le LG Wing avec Android 10 à bord a également rencontré le problème.

Soudain, l’application Google a commencé à planter sur mon nouveau pixel 4a @Google @GoogleIndia #google pic.twitter.com/WbR5Eln8Dm – Ashwin (@ashWINsrao) 22 juin 2021

Le problème de plantage de l’application Google semble provenir d’une récente mise à jour publiée par la société. De notre côté, nous avons rencontré le problème sur la version 12.23.16.23.arm64 de l’application Google. Certains utilisateurs ont également signalé des plantages d’applications sur la version bêta 12.24.7.29.arm64 de l’application.

Salut Maciej, désolé de savoir que vous rencontrez un problème avec votre appareil. Il est important que nous réglions cela. Pourriez-vous essayer un redémarrage en douceur en maintenant le bouton d’alimentation enfoncé pendant 30 secondes et voir si cela fonctionne correctement ? Faites-nous savoir si cela aide. ^Adam – Fabriqué par Google (@madebygoogle) 22 juin 2021

Répondant aux plaintes sur Twitter, le compte officiel Made By Google a suggéré un redémarrage en douceur du téléphone. Cependant, les utilisateurs signalent que le redémarrage du téléphone n’a pas fonctionné pour eux.

Pour nous, la désinstallation de la dernière mise à jour de l’application Google a résolu le problème. Cependant, tout le monde n’a pas eu cette chance. Quelques utilisateurs ont toujours des problèmes avec l’application même après être revenus à sa version précédente.

On dirait que nous devrons attendre que Google publie un correctif plus concret et une explication de ce qui ne va pas. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que nous aurons plus d’informations.

En mars, un problème avec Android System WebView a provoqué le plantage de plusieurs applications Android. Alors que Google l’a résolu pour ceux qui utilisent des versions stables d’Android, le problème semble persister pour les utilisateurs d’Android 12 Beta. Cependant, la désinstallation et la réinstallation de WebView à partir du Google Play Store semblent résoudre le problème pour les utilisateurs.

Nous ne pensons pas que le dernier problème de plantage de l’application Google soit lié aux problèmes de WebView. Il s’agit plus probablement d’un bug avec la version mise à jour de l’application que Google corrigera éventuellement avec une autre mise à jour.