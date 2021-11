L’application Amazon Prime Video désormais disponible en natif sur Mac : fonctionnalités principales, autres détails

Les offres de contenu et de langue de l’application macOS sont les mêmes que celles de l’application iOS

Vidéo Amazon Prime : Amazon a enfin lancé une application pour Prime Video sur macOS. L’application peut être téléchargée gratuitement sur le Mac App Store. L’annonce a été faite par le géant de la technologie lundi, lorsque l’application est également devenue disponible le même jour. Grâce à cela, les utilisateurs d’ordinateurs portables et d’ordinateurs Mac d’Apple peuvent également afficher des titres sur Prime Video hors ligne, car l’application prend en charge les téléchargements hors ligne. Disponible pour les utilisateurs du monde entier, l’application est compatible avec Big Sur 11.4 et les versions ultérieures. En fait, les utilisateurs pourraient également choisir la qualité vidéo préférée pour diffuser le contenu.

« L’application macOS a été conçue pour offrir une expérience de streaming similaire au site Web Prime Video, mais avec des capacités légèrement différentes qui offrent encore plus de confort aux utilisateurs. Par exemple, l’application proposera la diffusion en continu sur AirPlay, en utilisant Picture-In-Picture et la possibilité de télécharger des films et des séries pour une visualisation hors ligne (si disponible). Les clients utilisant l’application macOS pourront également utiliser la fonctionnalité de recherche/navigation, ainsi que les fonctionnalités préférées des fans comme les rayons X d’IMDb, continuer à regarder, les listes de surveillance, etc. », a déclaré la société dans un communiqué.

Le contenu et les offres linguistiques de l’application macOS sont les mêmes que ceux de l’application iOS, et bien qu’elle prenne actuellement en charge le streaming 1080p, la prise en charge du streaming en 4K arrive bientôt, a déclaré le géant de la technologie.

En Inde, outre le contenu mondial, les utilisateurs de Mac pourront désormais utiliser l’application macOS Prime Video pour afficher du contenu dans neuf langues régionales – hindi, marathi, tamoul, télougou, kannada, malayalam, gujarati, punjabi et bengali – le même qui sont disponibles sur la version de bureau. Non seulement cela, mais les utilisateurs auront également trois interfaces utilisateur locales en dehors de l’anglais. Ces interfaces sont en hindi, en télougou et en tamoul.

Maintenant, il est important de noter que si les utilisateurs pourront choisir la qualité de diffusion en continu de leur choix, la diffusion en continu avec le paramètre de qualité « meilleure » ​​utilisera environ 5,8 Go de données pendant une heure. Pendant ce temps, pour les vidéos téléchargées, ce chiffre est de 2,9 Go de données.

Lorsqu’un utilisateur lance l’application pour la première fois sur macOS, il lui est demandé s’il souhaite recevoir des notifications concernant des recommandations ou d’autres alertes, mais à part cela, la plupart de l’expérience est la même que toutes les autres applications. Les utilisateurs doivent également noter que même si l’application Prime Video en elle-même ne peut pas être affichée en plein écran sur Mac, dès qu’ils lisent une émission ou un film, la fonctionnalité plein écran devient disponible.

Selon les rapports, outre le contenu régulier proposé avec l’abonnement Prime, les utilisateurs peuvent également acheter ou louer du contenu à partir d’un onglet de magasin dédié. Ce contenu est acheté en utilisant les informations de paiement stockées dans le compte. De plus, comme les autres versions de Prime Video, cette application dispose également d’un contrôle parental.

