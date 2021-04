L’application Android d’Amazon reçoit une mise à jour de l’interface utilisateur indispensable

De nombreuses personnes ont des opinions sur l’application Amazon et sont rarement positives. L’application est fonctionnelle et fait tout ce dont vous pourriez avoir besoin, mais la mise en page laisse beaucoup à désirer. Une nouvelle interface utilisateur est déjà sur iOS depuis un certain temps, mais il semble que les appareils Android aient enfin la chance d’en faire l’expérience, selon Droid-Life.

Avec l’interface utilisateur mise à jour, l’application Amazon supprime enfin le menu de la barre latérale cachée et adopte une barre de navigation inférieure. Différents onglets sont présents sur la barre pour l’écran d’accueil, votre compte, votre panier et le menu. C’est une expérience bien améliorée qui facilite l’accès aux éléments les plus importants de l’application, surtout maintenant que la plupart des meilleurs téléphones Android deviennent plus grands et plus difficiles à utiliser d’une seule main.

La nouvelle interface utilisateur s’étend également aux sections Whole Foods et Fresh de l’application, y compris le changement de police, qui apporte un texte plus grand dans certains éléments de l’application. Ces sections semblent également beaucoup plus différenciées qu’auparavant, avec une image de marque et des couleurs plus proéminentes. Cela donne à Whole Foods et Fresh l’impression d’être leurs propres applications distinctes et donne un aspect global plus propre.

On ne sait pas si la nouvelle interface utilisateur est liée à une mise à jour du Play Store ou à un commutateur côté serveur, mais elle devrait être déployée sur les appareils Android, alors continuez à vérifier si vous ne l’avez pas encore reçue. Alors maintenant, vous pouvez commencer à profiter de la nouvelle expérience d’application pendant que vous vous dirigez vers Amazon pour acheter le nouveau OnePlus 9 ou OnePlus 9 Pro!

