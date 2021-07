L’application Android de SpeedTest vous indique si votre Internet peut diffuser des vidéos 4K

SpeedTest a lancé il y a quelques mois un test de flux vidéo astucieux qui permet aux utilisateurs de déterminer à quel type d’expérience de streaming ils peuvent s’attendre sur un réseau Wi-Fi donné. Peut-être que vous êtes loin de chez vous et que vous voulez savoir si vous pouvez diffuser des émissions à une résolution décente via une connexion Wi-Fi ou cellulaire inconnue. Ou vous voudrez peut-être mettre à niveau votre Internet domestique pour vous assurer que le streaming 4K est possible. Ou vous souhaitez simplement tester la meilleure expérience vidéo possible sur une connexion Internet particulière. La bonne nouvelle est que vous pourriez le faire immédiatement si vous aviez un iPhone ou un iPad à portée de main. Le test de flux vidéo SpeedTest a été ajouté à l’application et a produit des résultats instantanément. Mais les utilisateurs d’Android n’ont pas eu de chance. Jusqu’ici. Ookla a résolu le problème en lançant une version similaire du test sur Android.

Ookla vient d’annoncer l’introduction des tests vidéo pour Android. Comme sur iPhone, le nouveau test fait partie de l’application SpeedTest. Vous voudrez peut-être mettre à jour l’application vers la dernière version pour commencer à tester la connectivité Wi-Fi autour de vous.

Le test de streaming vidéo de SpeedTest, comme on le voit dans la version Android de l’application. Source de l’image : Test de vitesse

Une fois que vous avez fait cela, recherchez l’onglet “Vidéo” dans le menu du bas pour commencer le test.

Comment fonctionne le test de flux vidéo SpeedTest

Le test est assez simple et se fera en un rien de temps. L’application jouera une courte vidéo en utilisant le streaming à débit adaptatif. La procédure mesurera l’expérience vidéo typique sur l’appareil.

Après cela, l’application lira de courtes vidéos à des résolutions vidéo croissantes jusqu’à ce que le test échoue dans un délai raisonnable ou atteigne 4K. Ce test mesurera la connexion Internet, que votre téléphone ou votre tablette puisse ou non lire des vidéos en 4K. C’est-à-dire que le test fonctionnera même si vos appareils mobiles ne peuvent pas diffuser de vidéo en haute résolution. L’objectif du test de flux vidéo SpeedTest est de mesurer la qualité du réseau.

Les résultats du streaming vidéo SpeedTest apparaissent à la fin d’un test vidéo. Source de l’image : Test de vitesse

Une fois le test terminé, l’application proposera quelques recommandations. Vous obtiendrez des statistiques telles que la résolution maximale, le temps de chargement et le pourcentage de mise en mémoire tampon. L’application indiquera également quels appareils utiliser pour diffuser de la vidéo à ce niveau de performance.

Même si vous utilisez rarement la fonctionnalité, c’est toujours une bonne idée d’avoir SpeedTest à portée de main. Vous ne savez jamais quand vous devrez peut-être effectuer un flux vidéo tout en résolvant vos problèmes de binging Netflix.

Le test peut vous aider à résoudre les problèmes de connectivité avec votre FAI et à déterminer si vous devez blâmer votre fournisseur d’accès Internet pour vos problèmes de streaming ou rechercher une réponse différente. Prouver que votre connectivité est suffisamment bonne pour diffuser de la vidéo à la vitesse souhaitée élimine un diagnostic. Si SpeedTest indique qu’il ne s’agit pas de votre connexion Internet, vos appareils ou le service que vous souhaitez utiliser peuvent ne pas être configurés correctement.

