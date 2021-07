L’application Android dit qu’elle peut tester la résistance à l’eau de votre téléphone sans utiliser d’eau

in

Cela fait environ une décennie que je n’ai pas pensé au vieux slogan d’Apple : « Il y a une application pour ça. Cela a changé ce mercredi. Apple n’a rien à voir avec cela, cependant. C’était plutôt une application Android repérée par Android Police. Cette semaine, le développeur Ray W a publié une nouvelle application sur Google Play qui permet de tester les joints d’étanchéité de votre téléphone. Mieux encore, il n’y a pas besoin d’eau.

Comme l’explique le développeur, l’application utilise le baromètre à l’intérieur des téléphones Android pour mesurer les changements de niveau de pression. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir l’application, de poser votre téléphone et d’appuyer sur l’écran. Une fois le test terminé, l’application vous dira si les joints étanches de votre téléphone sont intacts. Sinon, vous voudrez peut-être être plus prudent avec votre téléphone autour de l’eau.

Votre téléphone doit avoir un baromètre ainsi qu’un indice IP pour que l’application fonctionne. Si le fabricant n’a pas rendu le téléphone résistant à l’eau en premier lieu, vous devriez déjà le savoir. L’application pourrait être particulièrement utile pour les utilisateurs d’Android qui ont récemment fait réparer leur téléphone.

L’application Water Resistance Tester est mise à l’épreuve

Voici deux vidéos partagées par le développeur, l’une avec les sceaux intacts et l’autre sans :

L’application Water Resistance Tester est téléchargeable gratuitement, mais vous pouvez payer 0,99 $ pour aider le développeur et supprimer les publicités. Les avis sur le Google Play Store sont extrêmement positifs jusqu’à présent. De plus, The Verge a constaté que l’application semblait fournir des lectures précises lors de son test.

Quels que soient les résultats, vous devez absolument être prudent avec tout ancien téléphone autour de l’eau. Comme le note Ray, les joints résistants à l’eau sont compromis à mesure que les téléphones vieillissent et s’usent. Heureusement, nous ne pensons pas que cette application va essayer de voler votre mot de passe Facebook.

