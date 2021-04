L’application APKPure contenait un logiciel publicitaire malveillant, et vous devez mettre à jour vers la dernière version | La technologie

Il a été découvert que l’application populaire APKPure contenait des logiciels publicitaires et ses fabricants ont déjà supprimé la version affectée.

Si vous faites partie de ces utilisateurs qui utilisent l’application APKPure, celle qui vous permet d’installer des programmes sur votre téléphone mobile ou tablette Android qui ne sont pas dans le Google Play Store, il est absolument nécessaire que vous mettiez à jour la dernière version car il est probable que votre téléphone finisse par être infecté par un logiciel publicitaire.

Et c’est que les chercheurs en sécurité de Laboratoire Kaspersky, via Techcrunch, ont publié un avis dans lequel ils ont montré que l’application APKPure, l’une des plus populaires du marché pour installer des applications ou des programmes Android qui n’ont pas de place dans le Google Play Store, contenait Logiciel publicitaire malveillant capable d’inonder l’appareil de la victime avec des publicités indésirables.

Kaspersky Lab a récemment alerté les responsables d’APKPure de la présence de ce logiciel publicitaire dans la dernière version de son application, en particulier la version 3.17.18, et où il contenait un code malveillant capable d’extraire des données de l’appareil d’une victime sans leur consentement., Puis bombardez-le de publicités sur l’écran de verrouillage et en arrière-plan pour générer des clics frauduleux. Le pire de tout, ce code malveillant il avait également la possibilité de télécharger d’autres logiciels malveillants cela pourrait exposer l’appareil de la victime à un plus grand risque.

Kaspersky Lab affirme que les développeurs d’APKPure ont probablement introduit par inadvertance ce code malveillant à partir d’une source non vérifiée dans leur dernier SDK. APKPure a rapidement supprimé le code malveillant et a publié une nouvelle version, 3.17.19.

APKPure est l’un des sites les plus populaires sur Internet et il permet aux utilisateurs d’Android d’accéder à une banque d’applications qui sont soit abandonnées, soit absentes du Google Play Store. Plus tard, ils ont lancé une application pour Android, dont on se fait l’écho dans cette actualité, et qui doit également être installée depuis l’extérieur du Google Play Store.

Dans tous les cas, comme vous le savez déjà, l’installation d’applications depuis l’extérieur du magasin d’applications Google comporte un plus grand risque pour l’utilisateur d’être infecté par tous les types de logiciels malveillants, nous vous conseillons donc toujours d’éviter tout type d’installation externe pour ne pas mettre en danger votre appareil ou vos propres données personnelles ou disposez du meilleur antivirus.