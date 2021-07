L’application appareil photo mobile de Samsung pourrait bientôt avoir un mode pro pour les téléobjectifs | La technologie

Les dernières rumeurs suggèrent que Samsung prépare un mode pro pour les téléobjectifs de ses appareils. Ce mode serait conçu pour tirer le meilleur parti du zoom et tirer le meilleur parti de ses capacités.

Les mobiles Samsung pourraient être considérés comme des représentants de la photographie mobile. La firme sud-coréenne est devenue depuis un certain temps l’une des meilleures options pour choisir une équipe avec une caméra plus que solvable.. Et, même si on peut penser que cela ne s’applique qu’au haut de gamme, il existe aussi des équipes plus modestes avec de bons appareils photo.

Ils se sont même permis le pouvoir d’expérimenter lors du développement d’appareils. De cette expérimentation sont nées ses propositions un peu folles, comme le zoom jusqu’à cent augmentations ou encore la possibilité d’enregistrer à des résolutions supérieures à 4K.

Son terminal vedette du moment est le Samsung Galaxy S21 Ultra et il dispose d’une vaste gamme d’objectifs pour lui permettre de couvrir au mieux différentes situations. Bien entendu, l’application appareil photo Samsung est également responsable des bons résultats, tant pour son traitement que pour sa facilité d’utilisation..

Mais ce n’est pas une application parfaite, car il y a un moyen que certains utilisateurs plus avancés manquent. Ce mode est conçu pour les utilisateurs professionnels et, bien qu’il en existe déjà un pour l’appareil photo en général, lors du basculement entre les objectifs et de la sélection de celui dédié au zoom, nous constatons qu’il ne fait pas d’apparition.

Cette situation prendrait fin le plus tôt possible, car une déclaration dans un forum Samsung d’une personne censée être en charge de la section photographie a révélé qu’elle y travaillait déjà.. Ils ont également commenté que cette version pro destinée aux téléobjectifs demande du travail en matière de développement, alors attendez patience.

Samsung n’a pas fait de commentaire à ce sujet, bien que s’ils travaillent en mode pro pour ces objectifs, il est fort probable qu’ils y travaillent depuis plusieurs mois.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons faire est d’attendre l’annonce officielle de Samsung. Il sera intéressant de voir à quoi ressemblera ce mode pro et s’il arrivera via une mise à jour du système ou simplement depuis l’application appareil photo.