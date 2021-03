L’application Apple Developer a été revue à la suite de l’annonce de la WWDC 2021

Après avoir officiellement annoncé la WWDC 2021, Apple a également déployé une mise à jour majeure de l’application Apple Developer. La nouvelle mise à jour comprend un onglet Découvrir repensé, la prise en charge de la barre latérale sur iPad et bien plus encore.

L’application Apple Developer comporte cinq onglets en bas: Découvrir, Parcourir, WWDC, Compte et Rechercher. Dans l’onglet Découvrir, Apple met en évidence les dernières actualités et mises à jour pour les développeurs. L’onglet WWDC comprend des détails sur la WWDC 2021, et c’est là qu’Apple mettra plus d’informations une fois qu’elles seront disponibles.

Voici les notes de publication complètes de la mise à jour d’aujourd’hui de l’application Apple Developer:

Explorez une nouvelle expérience de l’onglet Découvrir sur iOS 14 avec une prise en charge améliorée des écrans plus grands. Naviguez dans le contenu à l’aide de la nouvelle barre latérale sur iPadOS 14. Nous avons amélioré l’onglet Recherche sur iOS 14, ce qui facilite la recherche du contenu que vous souhaitez regarder. Nous avons prolongé la durée de la session de connexion. Nous avons corrigé des bogues et ajouté diverses autres améliorations.

L’application Apple Developer est disponible sur l’App Store en téléchargement gratuit. Il est pris en charge sur iPhone, iPad, Mac et même sur Apple TV.

