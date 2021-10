L’application Apple Music Android peut désormais être utilisée dans Windows 11

Les abonnés Apple Music qui utilisent Windows 11 et n’aiment pas accéder au service via iTunes ou leur navigateur peuvent désormais exécuter l’application Android ‌Apple Music‌ sur leur bureau, grâce à la première version préliminaire de la prise en charge des applications Android.

Microsoft a publié Windows 11 plus tôt ce mois-ci, mais la prise en charge promise des applications Android à chargement latéral a été retardée. Cela vient de se rapprocher, cependant, avec le premier aperçu de la prise en charge désormais disponible pour les testeurs dans la version Beta Channel de Windows 11, ce qui signifie que les utilisateurs intéressés doivent s’inscrire au programme Windows Insider pour y accéder.

Comme il s’agit d’une version préliminaire, Microsoft a limité le nombre d’applications Android pouvant être exécutées sur Windows 11, et s’est associé à Amazon pour rendre disponible le téléchargement et l’installation d’une cinquantaine d’applications sur l’Amazon Appstore. ‌Apple Music‌ n’est pas disponible sur l’Appstore d’Amazon, mais il est possible d’exécuter l’application à l’aide de l’APK de l’application et du sous-système Windows pour Android.

Le processus est un peu compliqué pour les utilisateurs occasionnels, mais pour quiconque n’est pas un fan d’iTunes et n’aime pas exécuter ‌Apple Music‌ via un navigateur, il devrait fournir une alternative intéressante.

