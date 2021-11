L’application Apple Music arrive sur les téléviseurs intelligents LG

Il y a un peu plus d’un an, l’application Apple Music a fait ses débuts sur les téléviseurs intelligents Samsung. Il semble que la période d’exclusivité soit terminée, car aujourd’hui, l’application Apple Music est également déployée sur l’App Store LG smart TV.

Cela signifie que les abonnés Apple Music (9,99 $/mois) peuvent désormais diffuser toute leur bibliothèque musicale, leurs listes de lecture, leurs stations de radio et plus directement depuis leur téléviseur intelligent LG (compatible), sans avoir besoin d’un Apple TV ou d’une autre console complémentaire.

L’interface et l’expérience utilisateur générale sont très proches de ce que les propriétaires d’Apple TV obtiennent sur tvOS, avec un schéma de navigation élégant dans la barre d’onglets.

L’expérience complète d’Apple Music semble être prise en charge en ce qui concerne l’étendue du contenu, y compris l’accès complet à la bibliothèque, les listes de lecture éditoriales et algorithmiques, ainsi que les vidéos musicales. L’application LG prend également en charge les paroles en temps réel d’Apple Music, vous pouvez donc suivre l’expérience complète des paroles sur l’écran Lecture en cours.

On ne sait pas si cette application prend en charge les formats audio les plus avancés, comme Dolby Atmos ou Lossless. Ces fonctionnalités nécessitent généralement beaucoup de puissance de traitement, au-delà des capacités des processeurs Smart TV. Si vous souhaitez utiliser ces fonctionnalités sur le téléviseur, vous devez utiliser un boîtier Apple TV connecté pour une expérience musicale de la plus haute qualité possible.

La compatibilité exacte des modèles avec les différentes générations de téléviseurs LG est également inconnue pour le moment. Le moyen le plus simple de le savoir est d’accéder à l’App Store de votre téléviseur LG et de rechercher « Apple Music ».

